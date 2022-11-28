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好讀周報／老鼠會打拍子 天生具與節奏同步本能

聯合報／ 好讀周報
老鼠示意圖。 圖／pixabay
老鼠示意圖。 圖／pixabay

文／陳韻涵

新聞故事：不只人們會隨著音樂打拍子，日本東京大學研究顯示實驗鼠也會跟著節奏打拍子，且老鼠與人類同步拍子的節拍範圍相似。

東京大學研究人員以不同的速度播放莫札特古典樂、西洋「皇后合唱團」搖滾單曲，以及女神卡卡的暢銷歌曲給穿戴迷你感應器的10隻小老鼠，以及20名作為對照組的人類受試者聆聽，觀察人與鼠的細微動作，結果發現齧齒類動物和人類一樣，與生具備行為與節奏同步的本能。科學家原本以為，只有靈長類動物具有這樣的音樂技能。

領導研究的東京大學訊息科學與技術研究所的「智慧生物系統實驗室」副教授高橋神崎（Hirokazu Takahashi）說：「即便老鼠對音樂的肢體反應細微，但牠們的大腦對音樂有不錯的回應。我們認為音樂有魔力，但我們不了解其運作機制，因而想要了解哪種音樂會吸引老鼠的大腦。」

研究人員以不同0.75倍、原速、兩倍速和4倍速，撥放《莫札特D大調雙鋼琴奏鳴曲，作品448》、皇后合唱團的《又一個陣亡》和女神卡卡的《天生完美》給老鼠和受試者聆聽。

考量老鼠的心跳速度比人類快，研究人員假設老鼠可能會比較喜歡節奏較快的音樂。然而，研究結果顯示，當音樂在每分鐘120拍到140拍的範圍內，老鼠和人類受試者的節拍最能夠準確同步，研究結果發表於《科學先端》期刊。

高橋表示，「音樂會影響身體動作，超越聽覺並影響運動神經系統，這就是音樂的神奇之處。」  

研究人員指出，不同於對音樂或其他聲音敏感且有模仿能力的鸚鵡，此研究首度觀察老鼠聽音樂的反應。高橋表示，音樂對老鼠的影響可能在過往研究中被低估，文獻主要透過影片觀察，而不是利用動作偵測器更精細的觀察老鼠的細微動作。

高橋表示，未來將深入研究旋律和和聲對老鼠大腦的影響，「如果音樂可以影響情緒，而我們得以窺見實驗對象動物的情緒，那麼將會很有趣。」

老鼠 東京大學 好讀周報

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