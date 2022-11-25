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影／南科考古館辦「直擊後臺」特展 展現考古幕後實況

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影
南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影

台灣史前文化博物館南科考古館今天舉辦「直擊！博物館後臺」特展，今天開展；演出博物館從業人員幕後工作真實樣態，開幕活動要凸顯「打開博物館」為概念，以南科考古館外觀製作的箱體模型，吸引民眾目光。

特展還設計4款陶片造型的學習單，觀眾可以在展廳裡互動探索，實地操作電子顯微鏡觀察植物矽酸體，或使用文物典藏系統查詢文物資訊，體驗博物館人員的工作日常。

另外也有適合親子的繪本休憩區及磁鐵工作牆，讓孩童展現創意拼湊出多元豐富的想像，打造專屬於自己的考古故事。

展覽今天起到明年5月7日，民眾與指定期間在展廳與屁貓合照上傳臉書或IG可獲得限量屁貓氣球共有七款，兌換方式上官網臉書查詢；博物館每周二到周日上午9點到下午5點開放參觀。

這次展覽與圖文作家「辛卡米克」合作，希望以深入淺出的方式帶領民眾了解博物館、展示博物館後台工作場景，搭配特展聯名「辛卡米克」7款造型屁貓氣球，邀請民眾揭開博物館真實幕後工作的意象。

開幕活動邀請永康區勝利國小20多名學童參加參觀，請來影響新劇場演出行動劇揭幕。

南科考古館表示，一般觀眾大多只能看見博物館對外開放的展示內容與推廣活動，無法體會真實的幕後工作，也因此對博物館後台充滿好奇與想像；這次展覽呈現如何從遺址一路輾轉進入博物館，及展示前必須經歷的一連串過程，而過程中以7隻「屁貓」為主角化身博物館不同類型的工作人員，帶領觀眾了解博物館的目前幕後工作情況。

南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影
南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影
南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影
南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影
南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影
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南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影
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南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影
南科考古館辦「直擊後臺」特展 ，展現考古幕後真實狀況。記者周宗禎／攝影
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博物館 考古

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