閱讀數學／消失的十天(中)

上篇我們提到，從前羅馬時期的閏年只有「4年一閏」。雖然當時的人們都覺得這個閏年制度非常精準，但誤差依然存在，一天差不多1.85秒，一年下來就多算了11分鐘左右，只要經過了128年，這個渺小的誤差就會累積到整整一天！

§消失的十天

到十六世紀末，儒略曆已使用1600多年，時任教皇在訂定「復活節」的日期時，才發現儒略曆和天文觀測的結果有所衝突。不像是聖誕節總是定在12月25日，復活節的定義是「過了春分，第一次月圓後的星期日」。其中春分的週期正是365.2422天，而非365.25天。

教皇知道如果再這樣下去，復活節的日期將會愈來愈不準，於是他下令制定新的曆法，當務之急就是要先調回正確的日期。因此，為了彌補在誤差中提早過完的日子，西元1582年10月4日的下一天訂為10月15日。期間整整十天直接從歷史上消失，成為不存在的日子。而這個新的曆法就以教皇的名字命名為「格里曆」。

不過，數感敏銳的讀者或許發現了：從凱薩制定儒略曆的「西元前45年」到格里曆被啟用的「西元1582年」，一共過了1627年，應該總共會多出1627÷128=12.7天。那為什麼只調整10天呢？原來，教皇並沒有打算回溯到凱薩大帝制定儒略曆的時代。他的基準是西元325年，在那年舉行了「第一次尼西亞公會議」，這一場宗教會議正式定下了復活節日期的決定方式。所以要得到正確的復活節日期，往前移10天就足夠了。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。