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國中數學／跟著解題步驟，輕鬆找到解答

聯合新聞網／ 力宇教育

各位國一的同學們，是否還記得在小學曾經學過的等量公理呢？進入國中後，你將從一元一次開始學習各式各樣的方程式，這些方程式可以幫助你解決許多的應用問題。

當遇到一元一次應用問題時，請跟著以下步驟：第一要知道該使用誰當未知數，在我們還沒學到二元方程式之前，因為只能使用一個未知數，所以必須謹慎選擇，不然可能讓你的解題之路變更困難，甚至永遠計算不出答案來；有了未知數後，接著將文意當中可以構成等號的敘述列成方程式，並且解出未知數；最後最後有一個很重要的步驟，就是驗算，確認答案是否符合題意，並且要記得在答案填上單位，這樣你就可以輕鬆解決應用問題囉。

以下是常見的一元一次應用問題，就讓我們跟著李熙老師依照上面的步驟實際來挑戰看看吧！

延伸資訊：

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