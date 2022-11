生活英文／遇到不認識的外國人怎麼稱呼？

遇到陌生人的時候,我們中文可能會稱呼對方「先生」、「小姐」,但如果對方只會講英文的話,該怎麼辦呢?一起來學學各種用英文稱呼陌生人的方式吧!

遇到女性

ma’am / madam

如果遇到陌生的女性,要正式一點的話,可以稱呼對方為 ma’am 或是 madam ,ma’am 是美式英文比較常見的說法,大家可以點點這兩個字,看看字典發音喔。

May I carry your luggage for you, madam?(小姐,我可以幫您拿行李嗎?)

How can I help you, ma'am?(小姐,有什麼需要協助的嗎?)

madame

如果對方是法國籍的女性,或是想要假裝自己會法文,也可以用 madame 來稱呼對方。

Bonjour, madame. Welcome to Taiwan.(小姐您好。歡迎來到台灣。)

Miss

如果對方是年輕女性,也可以用 Miss 來稱呼對方,這個用法相對沒那麼正式喔,舉個例子:

Excuse me, Miss. Your backpack is unzipped.(小姐不好意思。你後背包沒關。)

遇到男性

sir

如果對方是陌生男性,可以直接用 sir 來稱呼對方。

This way, sir.(先生這邊請。)

bro / mate

如果想要跟對方裝熟,拉近距離,可以用美式英文的 bro,或是比較偏英式的 mate,舉個例子:

What's up, bro?(唷,兄弟!)

Alright, mate?(嗨,兄弟!)

不確定性別

如果遇到不確定性別的陌生人,可以跟對方簡單打個招呼就好,就像我們中文一樣,舉個例子:

Hello. Could I have a large iced latte, please?(哈囉。可以給我一杯大冰拿嗎?)

Good morning! I'd like a single to Birmingham, please.(早安!我要一張去伯明罕的單程票。)

把這幾個稱呼學起來,以後遇到外國人就不會支支吾吾囉!

