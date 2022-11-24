生活英文／遇到不認識的外國人怎麼稱呼？
遇到陌生人的時候，我們中文可能會稱呼對方「先生」、「小姐」，但如果對方只會講英文的話，該怎麼辦呢？一起來學學各種用英文稱呼陌生人的方式吧！
遇到女性
ma’am / madam
如果遇到陌生的女性，要正式一點的話，可以稱呼對方為 ma’am 或是 madam，ma’am 是美式英文比較常見的說法，大家可以點點這兩個字，看看字典發音喔。
May I carry your luggage for you, madam?（小姐，我可以幫您拿行李嗎？）
How can I help you, ma'am?（小姐，有什麼需要協助的嗎？）
madame
如果對方是法國籍的女性，或是想要假裝自己會法文，也可以用 madame 來稱呼對方。
Bonjour, madame. Welcome to Taiwan.（小姐您好。歡迎來到台灣。）
Miss
如果對方是年輕女性，也可以用 Miss 來稱呼對方，這個用法相對沒那麼正式喔，舉個例子：
Excuse me, Miss. Your backpack is unzipped.（小姐不好意思。你後背包沒關。）
遇到男性
sir
如果對方是陌生男性，可以直接用 sir 來稱呼對方。
This way, sir.（先生這邊請。）
bro / mate
如果想要跟對方裝熟，拉近距離，可以用美式英文的 bro，或是比較偏英式的 mate，舉個例子：
What's up, bro?（唷，兄弟！）
Alright, mate?（嗨，兄弟！）
不確定性別
如果遇到不確定性別的陌生人，可以跟對方簡單打個招呼就好，就像我們中文一樣，舉個例子：
Hello. Could I have a large iced latte, please?（哈囉。可以給我一杯大冰拿嗎？）
Good morning! I'd like a single to Birmingham, please.（早安！我要一張去伯明罕的單程票。）
把這幾個稱呼學起來，以後遇到外國人就不會支支吾吾囉！
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3.「打招呼除了用『How are you?』以外，還可以怎麼說？」- Real World English: Greetings
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