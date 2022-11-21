國中國文／五言詩中的極品──古詩十九首簡介

「行行重行行，與君生別離。相去萬餘里，各在天一涯。道路阻且長，會面安可知。胡馬依北風，越鳥巢南枝。相去日已遠，衣帶日已緩。浮雲蔽白日，遊子不顧返。思君令人老，歲月忽已晚。棄捐勿復道，努力加餐飯。」

這首詩大家一定不陌生，尤其詩中「胡馬依北風，越鳥巢南枝」二句，經常出現在同學們考試的試卷中。而另一首「迢迢牽牛星，皎皎河漢女。纎纎擢素手，札札弄機杼。終日不成章，泣涕零如雨。河漢清且淺，相去復幾許。盈盈一水間，脈脈不得語」相信大家更是耳熟能詳，詩中藉著天上牽牛、織女二星的故事，寫出了人間男女咫尺天涯的悲情。

以上這些詩都出自於《古詩十九首》，它們的語言淺近自然，描寫生動真切。歷代文人對《古詩十九首》皆有很高的評價，而它對後世詩歌的創作更是有著巨大的影響。

接下來，就讓我們跟著吳桐老師一起來認識《古詩十九首》吧！