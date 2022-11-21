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好讀周報／俄羅斯間諜白鯨 退役生活有福了
本報訊
挪威北方漁村2019年曾出現一隻疑似來自俄羅斯的「間諜白鯨」，當時引起網路熱議，如今這頭白鯨的未來似乎受到愛心人士的眷顧。
《衛報》報導，當時漁夫發現這隻綁著印有「聖彼得堡裝備」字樣的背帶、且相當親人的白鯨「赫瓦爾第米爾」（Hvaldimir），由於俄羅斯冷戰時期曾推動「海洋動物軍事訓練」，讓外界認為白鯨極可能是俄國的「動物間諜」。
從吊帶中解脫出來後，白鯨仍留在該地區，似乎已習慣人類。如今赫瓦爾第米爾的命運可能會改變，一位英國企業家被牠的故事所感動、現在正努力籌集資金在挪威峽灣創建「世界上第一個開放水域鯨魚保護區」，這名企業家的身分是前房地產大亨索普（Adam Thorpe），他成立慈善機構「OneWhale」，為赫瓦爾第米爾的監測和保護提供資金，並資助允許創建保護區的研究。
索普指出，「每個人都從YouTube上的影片愛上這隻鯨魚，我2019年在《國家地理雜誌》上讀到文章後覺得很擔憂，牠顯然已被馴化並具有出色個性。我想如果能建立保護區來保護鯨魚免受船隻交通的影響，意味著赫瓦爾第米爾可以自己捕食並過上盡可能自然的生活」。
「OneWhale」計畫得到當地政府的支持，並與社區合作創建保護區，足夠容納許多經過人類訓練並習慣於圈養的鯨魚，該項目希望讓鯨魚能夠自我捕獵並互動、最終被放歸野外。索普認為這比動物學家提出的一些建議要好，比如將赫瓦爾第米爾圈養在水箱中。
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