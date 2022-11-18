第一屆真善美新聞研習營 聯合報分享用數據抓住讀者

公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會為培養未來媒體精英，今主辦「第一屆真善美新聞研習營」，邀請近50位傳播界名師開講，今80位新聞傳播相關學系學生赴聯合報汐止總部參訪。聯合報系數據發展部總經理莫家驊也和學子分享大數據於新聞上的應用，數據可以補足主觀判斷上的限制，以客觀數據為輔，讓判斷更準確、更能抓住讀者。

第一屆真善美新聞研習營由政治大學產創中心承辦，吸引全台17所大專院校近80位新聞傳播相關科系同參與，今日下午赴聯合報汐止總部參訪，了解新媒體生態和工作。

聯合線上資深副總經理張立分享，報業面臨非常現實的狀況，報紙相較過去愈來愈漂亮，但銷量卻愈來愈少，讓傳統紙媒也必須轉戰網路發展。

張立指出，讀者很少到特定新聞網站閱讀內容，內容多是透過臉書和Line等傳遞、抓住讀者。如今市場愈顯殘酷，網路時代每則新聞都可看到點閱，社群無時無刻都可看到互動數，新媒體觀察自己也分析競業數據，做新聞已沒有過去那麼容易。

莫家驊則表示，網路上每日產製的內容十分龐大，為了讓生產內容即時抵達目標族群，新聞網站也要以用戶為中心，了解用戶過去看過的內容，協助編採團隊抓住受眾，並利用精準行銷傳遞給讀者，再以不干擾的方式請讀者後續造訪。

莫家驊也啟發學子，數據的時代正在發生，透過數據了解用戶，可讓廣告點擊、文章點閱等倍數成長，數據可補足人為主觀判斷的限制，不必害怕數據會取代人為判斷，而是利用客觀數據讓主觀判斷更為精準。運用數據辨識未來方向、想做的細節、面對的受眾，即可事半功倍。

聯合報新聞部深度內容中心主任蔡惠萍打趣表示，當年初出茅廬跑新聞，如今是從紙媒跑到「紙沒」。新聞人現在天天看數據，了解昨日產出轉化為多少點閱，進而分析為何該則新聞受讀者青睞，再透過數字精準推出內容。