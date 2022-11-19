閱讀數學／消失的十天(上)

如果每一天都多給你1.85秒，你會拿來做什麼呢？光是「想要做什麼」應該就花上了不只1.85秒了吧！不過這個多出的瞬間累積了上千年後，最終變得不可忽略。為了讓時間回歸正軌，有整整10天從世界上消失了。

§凱薩大帝的儒略曆

要講這段故事，就必須先從羅馬帝國時期說起。我們現在熟悉的一年12個月，在當時還不是一個正常的現象。他們的一年只有10個月，約是304天，剩下的60餘天就是單純的「冬天」，真的非常隨興。而鼎鼎大名的凱薩大帝（Gaius Iulius Caesar）也對此感到困擾，才決定在西元前45年，以自己的姓氏「儒略（Iulius）」制定了全新的「儒略曆（Julian calendar）」。

為了讓每年年末的冬天也有月份名，儒略曆新增了1月（January）和2月（February）。沒錯，並不是加上了11月（November）和12月（December）喔！在儒略曆以前的曆法，3月（March）都被視為是一年之初，所以2月作為最後剩下的月份，天數才會特別少（還被挖了一天放到8月，但這又是另一個故事了）。也是在儒略曆制定後，羅馬執政官上任的1月1日才正式成為每年的第一天。

§儒略曆的閏年制度

除了將一年調整成12個月份共365天，閏年制度也是一項重要的改革。凱薩大帝規定每4年要在最後一個月加上1天，所以每到閏年，被當作年底的2月才會出現29號。這套制度和我們現在的日期計算方式幾乎沒有太大的不同。不過，為什麼要設置閏年？

因為根據天文學家們的觀測和計算，一年理論上的長度是365.2422天（365天5小時48分46秒），比365天還要多一點，所以透過閏年的方式，可以讓曆法更接近地球公轉的狀況。按照四年一閏的規則，平均每年會有365又4分之1天，也就是365.25天（365天6小時），跟理論上的數值更接近了。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。