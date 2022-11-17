彰化精誠中學與英國蘭卡斯特大學簽訂MOU

彰化精誠中學為推動國際教育，積極尋求教育資源，日前與英國蘭卡斯特大學(Lancaster University)簽訂MOU，在國際教育邁出一大步，學校未來將以彈性的入學條件與學術資源，讓學生有多元的升學平台。

精誠中學依2030雙語國家政策，於111學年度獲教育部55間雙語實驗班補助計畫，成立雙語教育實驗班，並通過「與國外校際合作推動線上教學計畫」及「學校本位國際教育-學校國際化精進計畫(SIEP-SI)」，由專業教師社群，依不同課程與教材特性，突破課程框架，研發彈性多元的雙語實驗課程。

學校也投資設備與環境建置，設置視訊交流教室，在學期初已與印度的DAV International School簽訂MOU，並辦理線上文化交流活動。

精誠中學校長游源忠說，與蘭卡斯特大學簽訂合作備忘錄，是推動學校國際教育重要的里程碑，未來會尋求更多的資源挹注，像是暑假中已規劃與澳洲Caioundra State High School進行3周入班實體課程交流等，藉由實體交流讓國際教育課程整體規劃更完善。

校方也表示，蘭卡斯特大將每年保證2名符合資格的高三學生於畢業後直接進入蘭卡斯特大學預科課程就讀，學生須由學校推薦，依面試表現提供申請蘭卡斯特大學預科課程學生獎學金，蘭卡斯特大學代表每年來台參訪1到2次，推廣蘭卡斯特大學預科課程及進行英國留學說明。