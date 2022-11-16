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英語解憂室／你是 a fun person 還是 a funny person？

聯合新聞網／ 力宇教育

今天力宇教育 Teacher Kries要帶大家學習 fun 跟 funny 的用法，同學一定會背這兩個單字，但中文意思你們分得清楚嗎？

fun 跟 funny 都可當形容詞，表示「有趣的」，但這兩個字仍有一點點區別。fun 表示讓你覺得有趣，而 funny 還多帶點搞笑的意味，又或是古怪的、奇怪的，像「a funny noise」指的是「奇怪的聲音」，意思與 strange相似，這邊就不存在搞笑的意思。

He is a fun person. 表示這個人很有趣，讓你很想多了解他，而 He is a funny person 表示這個人很搞笑，他的行為或是言談會讓你想笑。

此外 fun 還能當不可數名詞使用，We had fun at the party. 句中的had fun 解釋為「享受」，表達我們很享受這個派對。也可以使用 a lot of fun 來表達。

看完Kries 老師的影片講解，希望同學都能夠區分 fun 跟 funny的差異囉！在英語學習的路上，除了死背單字跟狂記文法規則外，英語的實際口語使用也相當重要，力宇教育的線上平台課程，搭配英語課程的正規學習進度，老師們也會介紹一些英語小常識，讓學生在學習英語的同時，也能養成英語素養能力喔！

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 學霸 升學 素養 英文科

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