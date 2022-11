英語解憂室／你是 a fun person 還是 a funny person？

今天力宇教育 Teacher Kries要帶大家學習 fun 跟 funny 的用法,同學一定會背這兩個單字,但中文意思你們分得清楚嗎?

fun 跟 funny 都可當形容詞,表示「有趣的」,但這兩個字仍有一點點區別。fun 表示讓你覺得有趣,而 funny 還多帶點搞笑的意味,又或是古怪的、奇怪的,像「a funny noise」指的是「奇怪的聲音」,意思與 strange相似,這邊就不存在搞笑的意思。

He is a fun person. 表示這個人很有趣,讓你很想多了解他,而 He is a funny person 表示這個人很搞笑,他的行為或是言談會讓你想笑。

此外 fun 還能當不可數名詞使用,We had fun at the party. 句中的had fun 解釋為「享受」,表達我們很享受這個派對。也可以使用 a lot of fun 來表達。

看完Kries 老師的影片講解,希望同學都能夠區分 fun 跟 funny的差異囉!在英語學習的路上,除了死背單字跟狂記文法規則外,英語的實際口語使用也相當重要,力宇教育的線上平台課程,搭配英語課程的正規學習進度,老師們也會介紹一些英語小常識,讓學生在學習英語的同時,也能養成英語素養能力喔!