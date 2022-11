商用英文／email 怎麼結尾才專業？ 哪些地雷要避開？

相信大家或多或少都有寫商業 email 的需求。如果好不容易寫完了一整封信,最後的結尾卻有點不搭嘎,就有可能顯得輕浮或不專業。

今天希小編就整理了各式情境的信件結尾,幫助大家在寫 email 時都能有頭有尾、塑造出專業有禮的形象。

該怎麼結尾才專業?

Kind regards,(親切的問候,)

Best wishes,(最好的祝福,)

這兩個結尾是不會錯的安全牌,可以用在同事之間或者回覆客戶時。

Thank you for your time / consideration,(感謝您撥冗 / 考慮,)

如果你的信件主旨是有求於對方時,就可以使用這個結尾。比方說想要對方花點時間或精力處理問題、看看你的履歷、考量你的提案。在這些狀況下,這個結尾就非常好用哦!

Best,(最好的,)

Thanks,(感謝,)

Talk soon,(我再跟你說,)

這三個簡短的結尾適合用在親近的同事之間,或是用來當作簡短的提醒。

NG 的商業信件結尾

xoxo(親親抱抱)

Always,(永遠的,)

Yours truly,(你真誠的,)

Love,(愛你的)

這幾個訴諸個人情感的結尾都是非正式的用法,用在朋友或親人間可以,但在商業或正式書信間就要避免唷!

以上我們列出了幾個最萬用的信件結尾與要避開的地雷,下次大家要把 email 寄出之前,不妨回頭看看這篇專欄,看看你有沒有使用恰當的信件結尾吧!

