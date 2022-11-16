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商用英文／email 怎麼結尾才專業？ 哪些地雷要避開？
相信大家或多或少都有寫商業 email 的需求。如果好不容易寫完了一整封信，最後的結尾卻有點不搭嘎，就有可能顯得輕浮或不專業。
今天希小編就整理了各式情境的信件結尾，幫助大家在寫 email 時都能有頭有尾、塑造出專業有禮的形象。
該怎麼結尾才專業？
Kind regards,（親切的問候，）
Best wishes,（最好的祝福，）
這兩個結尾是不會錯的安全牌，可以用在同事之間或者回覆客戶時。
Thank you for your time / consideration,（感謝您撥冗 / 考慮，）
如果你的信件主旨是有求於對方時，就可以使用這個結尾。比方說想要對方花點時間或精力處理問題、看看你的履歷、考量你的提案。在這些狀況下，這個結尾就非常好用哦！
Best,（最好的，）
Thanks,（感謝，）
Talk soon,（我再跟你說，）
這三個簡短的結尾適合用在親近的同事之間，或是用來當作簡短的提醒。
NG 的商業信件結尾
xoxo（親親抱抱）
Always,（永遠的，）
Yours truly,（你真誠的，）
Love,（愛你的）
這幾個訴諸個人情感的結尾都是非正式的用法，用在朋友或親人間可以，但在商業或正式書信間就要避免唷！
以上我們列出了幾個最萬用的信件結尾與要避開的地雷，下次大家要把 email 寄出之前，不妨回頭看看這篇專欄，看看你有沒有使用恰當的信件結尾吧！
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1. 商業書信結尾，千萬不要再寫Kindly regards！
2.「如何寫道歉信」- How to Write a Letter of Apology
3.「【商用英文】線上視訊會議必學的12 句話！」- Coronavirus Lockdown: Language for Video Calls
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