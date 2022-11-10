小兔彼得問世120周年 珍藏品、經典繪本今起於國圖重現

1902年英國童書《小兔彼得的故事》出版後，隨即風靡全世界，在兒童文學界享有崇高地位與藝術價值。23本經典系列流傳至今，有各種繪本形式。今年恰逢該書出版120周年，國家圖書館與青林國際出版社合作，帶領大小讀者一窺小兔彼得的經典傳奇。

《小兔彼得的故事》是碧雅翠絲·波特創作的兒童繪本，描繪了頑皮的彼得兔不聽媽媽的勸告，進入麥奎格先生菜園子裡偷吃的故事。 至今該作已被翻譯成30多種語言出版，成為最暢銷的童書之一。2000年更被美國紐約公共圖書館推選為世紀經典童書第一名。

波特女士擅長觀察並用畫筆和文字記錄所見所聞與描繪她所熱愛的動物植物與風景。她以英國19世紀湖區為場景，結合維多利亞時期服裝、風情與當時流行的社交活動，以和孩子們分享故事的初衷，加入想像力和戲劇性，創作出廣受大人小孩歡迎的童話故事。

今年恰逢《小兔彼得的故事》出版120周年，國家圖書館與青林國際出版公司合作舉辦「小兔彼得120週年經典冒險旅程國圖精選特展」，自11月10日起於國家圖書館二樓大廳開始展出，展出小兔彼得120周年紀念銀幣、經典插畫和珍藏版品等精品展品！

國家圖書館指出，廣受歡迎的小兔彼得曾在作者波特女士誕辰150周年推出紀念銀幣，成為史上第一個和英國女王伊莉莎白二世一起出現在銀幣上的童書角色。今年小兔彼得出版120周年的紀念銀幣，則成為小兔彼得和英國女王最後一次共同出現的紀念幣，深具價值。

青林國際出版社行銷企劃展覽企劃趙屏說，今年銀幣跟過去銀幣不同之處在於，特別刻劃了書中的花草相關的圖樣，較過去更為複雜精緻。此外，還展出日本出版的120周年紀念郵票，翻新小兔彼得形象與田野蔬果搭配。

展場中還能看到第一套在台灣正式授權出的中文版，由作家林海音、林良翻譯，內容深具文學價值，還有1992年以錄影帶形式出版的動畫，為捕捉水彩畫的原味，手工繪製了其中14個故事，動畫團隊大約繪製了3萬2000格圖畫，內容為手繪形式，繞富意義。現場還可看到第一本用環保油墨印製的小兔彼得出版品、以及各種精緻立體書，有第一本中文版立體書供參觀者翻閱。