國中國文／淺談文學名著──三國演義

「東漢末年分三國，烽火連天不休，兒女情長，被亂世左右……爾虞我詐是三國，說不清對錯……」是歌手林俊傑演唱的歌曲〈曹操〉，曹操能文學、多權詐、有雄才，為一代梟雄。

三國時期雖非太平盛世，卻出現不少優異人才，除了曹操，還有關羽、呂布等優秀武將，與孔明、周瑜等善於出謀劃策的謀士、軍師。時下青少年大多是透過動漫、遊戲或影劇認識三國人物與故事，而講述三國故事中，當然是《三國演義》最為大家所熟悉咯！

《三國演義》係作者羅貫中根據《三國志》，參考記載民間軼聞瑣事的稗史，編寫而成的作品。人物刻劃生動細膩，情節變化引人入勝，居四大名著與四大奇書之列。

四大名著是指《三國演義》、《西遊記》、《水滸傳》及《紅樓夢》四部古典章回小說，皆為文學經典作品。

何謂四大奇書？清初李漁曾言：「奸淫怪盜，三金遊水。」故可以知曉《三國演義》、《金瓶梅》、《西遊記》及《水滸傳》為四大奇書。

究竟《三國演義》有何奇特之處？就讓我們一起跟著吳桐老師學習吧！