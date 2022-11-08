力宇教育×台灣三星電子 軟硬整合領航科技教育趨勢

近日，高雄市政府教育局於高雄國際會議中心舉辦「2022智慧校園資訊教育園遊會」，現場安排不僅安排闖關活動讓民眾可實際前往各攤位互動，還有「教育電子競賽」及抽獎活動，送出筆記型電腦、49吋大電視等多項獎品，內容相當多元及豐富。

活動於10/28-10/29登場，當日人潮洶湧，吸引大批民眾、學校單位及廠商參與。其中，台灣三星聯手力宇教育將科技『硬體設備』與『軟體內容』結合，不僅與業界需求無縫接軌，也讓數位教學更有力。

力宇教育舉辦攤位小競賽—英語2000單字比賽，讓現場參展者參賽，並且也呼應大會闖關活動，透過線上的學習平台搭配三星平板，讓闖關者可以實際操作並體驗軟硬整合科技與教育的應用。

本週，全臺規模最大並以教育科技為主題的「臺灣教育科技展」，也即將在11/10(四)至11/13(日) 於臺北世貿一館盛大舉辦。力宇教育同樣將於台灣三星攤位，展示更多更豐富的軟硬整合實力給現場觀眾觀看及體驗。將帶來精心設計的遊戲及互動，以及更多精美的獎品。期待在「2022臺灣教育科技展」與您相見。