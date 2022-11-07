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3D實驗室／球會滾到哪？ 一起跟著伽利略的思考來學習
「慣性」這一詞你一定有聽過，你可以描述慣性的現象嗎？其實與慣性有關的現象在日常中隨處可見，小至因拍打或抖動衣物而掉落的灰塵，大至在公車急煞時一齊傾斜的人們，都是因為慣性的緣故，正由於慣性存在於我們周遭，考題也經常以生活題型出現，同學可以多多注意。
伽利略曾經提過一個思考實驗來推論物體的運動狀態，那就是物理學中非常有名的伽利略斜面實驗。藉由【3D實驗室】的模擬，和林觀老師清楚易懂的解說，我們學到若球從光滑斜面的一端滑落，它會到達另一端的等高位置。但若光滑斜面的另一端是毫無坡度的光滑水平面，球會如何滾動呢？其中的解答，都收錄在完整的影片裡喔！想要學更多，請點下方連結，讓力宇教育林觀老師幫你打下力與運動的基礎吧。
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