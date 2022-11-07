3D實驗室／球會滾到哪？ 一起跟著伽利略的思考來學習

「慣性」這一詞你一定有聽過，你可以描述慣性的現象嗎？其實與慣性有關的現象在日常中隨處可見，小至因拍打或抖動衣物而掉落的灰塵，大至在公車急煞時一齊傾斜的人們，都是因為慣性的緣故...

2022-11-07 18:37