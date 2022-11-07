快訊

莊凌芸父心臟病發猝死車上 親姊痛失兩至親：放心飛，會重逢的

日本史的億萬商機！木村拓哉「岐阜信長祭」現象級行銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3D實驗室／球會滾到哪？ 一起跟著伽利略的思考來學習

聯合新聞網／ 力宇教育

「慣性」這一詞你一定有聽過，你可以描述慣性的現象嗎？其實與慣性有關的現象在日常中隨處可見，小至因拍打或抖動衣物而掉落的灰塵，大至在公車急煞時一齊傾斜的人們，都是因為慣性的緣故，正由於慣性存在於我們周遭，考題也經常以生活題型出現，同學可以多多注意。

伽利略曾經提過一個思考實驗來推論物體的運動狀態，那就是物理學中非常有名的伽利略斜面實驗。藉由【3D實驗室】的模擬，和林觀老師清楚易懂的解說，我們學到若球從光滑斜面的一端滑落，它會到達另一端的等高位置。但若光滑斜面的另一端是毫無坡度的光滑水平面，球會如何滾動呢？其中的解答，都收錄在完整的影片裡喔！想要學更多，請點下方連結，讓力宇教育林觀老師幫你打下力與運動的基礎吧。

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中自然三上課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10372

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 學霸 考題 升學 物理科

相關新聞

3D實驗室／球會滾到哪？ 一起跟著伽利略的思考來學習

「慣性」這一詞你一定有聽過，你可以描述慣性的現象嗎？其實與慣性有關的現象在日常中隨處可見，小至因拍打或抖動衣物而掉落的灰塵，大至在公車急煞時一齊傾斜的人們，都是因為慣性的緣故...

好讀周報／「松露獵犬」與高檔餐廳饕客 寵物商機進行中

11月了，你在忙什麼？上周，外媒正巧同一天有兩則和狗正在忙有關的消息，一邊是忙著找昂貴的松露，一邊是忙著吃昂貴的大餐。

閱讀數學／超級月亮時變身的狼人會變強多少？(下)

上週我們聊到，月亮會因為與地球的距離遠近變化，讓地球上的我們看起來有不同大小的月亮。當月亮抵達近地點，距離地球只有35.6萬公里時，月亮看起來會比在遠地點...

從迷惘中迎來蛻變！面對低潮人生的閱讀之光 用6本好書陪伴──理性x感性帶你逆轉困局

韓劇《未生》提過——路不是用來走的，邊走邊進步才最重要。無法進步的路不算路。生命無可避免的，就是得行一段顛簸之路。或許，當下泥濘難行；或許，當時身影踉蹌，最終，憑藉勇氣和智慧...

老師救救我／since和from都是「自從」 兩者可以交換使用嗎？

好久不見的【老師救救我】單元又來了！這次有同學跑來詢問老師：「老師您好，我想請教 since 和 from 都解釋成『自從』，那可不可以互換呢？」哎呀！又是經典的中英差異的問題唷～大家知道這兩者的差別在哪嗎？

張貴興獲美國纽曼華語⽂學獎 評審：華語文學的馬奎斯

美國纽曼華語⽂學獎昨公布第八屆得主，由馬來西亞裔台籍作家張貴興獲得，獎金美金1萬元（約新台幣30萬元）。張貴興是繼楊牧、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。