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閱讀數學／古代度量衡

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
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今天就來針對中國度量衡中的「度」做一番探討分析！秦朝統一天下後，中國有了相同的長度規制，從此以後大家測量出的長度都一模一樣了……嗎？當然是不可能！中國五千年歷史這麼長，總會有意想不到的驚喜。魏晉南北朝開始，長度規制又發生了混亂。仔細觀察，你可能會發現，平平都是「一尺」，對應的長度為什麼愈來愈長？背後的原因尚未有個定論，以下我們介紹常見的三種說法。

第一種說法是「製造度量衡的技術變好了」。

隨著原料跟技術的改革，測量工具愈來愈容易製作，所以人們開始製造較長的測量工具。例如最早出土的象牙尺，由於原料稀有、長度有限，所製造出的象牙尺只有15.8公分。後來改用木材製作木尺，就能做得更長。第二種說法是：隨著生產技術的進步，人們的產出量愈來愈多，交易的量與次數也愈來愈頻繁。因此同樣的，愈來愈常測量，且每次測量的長度愈來愈大，於是1尺的長度愈漸增加。

最後介紹的第三種說法則帶點陰謀論：政治需要。度量衡改制通常是政府的決策，將度量衡變大，可以視為間接增加稅收的方法。比方說，同樣繳交10尺布匹，秦朝百姓要拿出231公分，但清朝人民要繳交的數量卻一口氣增加到320公分。比起直接說「多交一點稅」，增大度量衡比較容易被接受。這有點像是洋芋片漲價不容易，不如就弄小包一點的概念。

如果很難叫百姓多繳稅，那不如就修改單位。乍看之下好像很容易被識破，但考量到古代的教育水平，人民對單位換算的反應，或許還真的是一個方法。所以說，培養數感果然很重要吧！

本篇文章與數感實驗室鄭淑文共同完成

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