閱讀數學／超級月亮時變身的狼人會變強多少？(下)

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

上週我們聊到，月亮會因為與地球的距離遠近變化，讓地球上的我們看起來有不同大小的月亮。當月亮抵達近地點，距離地球只有35.6萬公里時，月亮看起來會比在遠地點，也就是最小的時候，視覺上的面積有將近30%的差距。不僅我們人類看起來會比較大，西方傳說中的狼人，也可能會因此獲得更強大的力量……有多強呢？

§套用到狼人的力量上……

以遠地點的迷你滿月作為基準，假設此時狼人一拳的威力與狼的咬合力差不多的話，則相當於每平方公分105公斤的壓力，這個力道足以讓人皮開肉綻，如果反覆多打幾下，甚至可以打斷人的跗骨。不過對狼人來說，傷害到區區血肉之軀只是基本。倘若經過超級月亮的加持，狼人一拳不只能夠砸穿3張信用卡厚的水泥牆，甚至能夠達成動作電影裡一拳砸碎強化玻璃的橋段。除非你的身體硬度足以匹敵水泥牆或強化玻璃，否則只要被打到一拳，大概要立刻送急診了！

好在，超級月亮的發生時間並不難預測，因為超級月亮必須要是滿月，又要夠靠近近地點，我們大致上考慮到「朔望月」和「近點月」（從近地點開始，再次回到近地點所需要的時間）的週期，即可推算出「滿月週期」。而朔望月是27.55天，近點月是29.53天，實際乘乘看看數字，會發現大概14個朔望月、15個近點月時，兩者的天數會最接近，差不多就是411天左右。所以，超級滿月大概每14個月會來一次。只要事先算好日子，就不用擔心遇上了被月亮超強化的狼人啦！

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成

超級月亮 數感實驗室 閱讀數學 數學科

相關新聞

閱讀數學／超級月亮時變身的狼人會變強多少？(下)

上週我們聊到，月亮會因為與地球的距離遠近變化，讓地球上的我們看起來有不同大小的月亮。當月亮抵達近地點，距離地球只有35.6萬公里時，月亮看起來會比在遠地點...

從迷惘中迎來蛻變！面對低潮人生的閱讀之光 用6本好書陪伴──理性x感性帶你逆轉困局

韓劇《未生》提過——路不是用來走的，邊走邊進步才最重要。無法進步的路不算路。生命無可避免的，就是得行一段顛簸之路。或許，當下泥濘難行；或許，當時身影踉蹌，最終，憑藉勇氣和智慧...

老師救救我／since和from都是「自從」 兩者可以交換使用嗎？

好久不見的【老師救救我】單元又來了！這次有同學跑來詢問老師：「老師您好，我想請教 since 和 from 都解釋成『自從』，那可不可以互換呢？」哎呀！又是經典的中英差異的問題唷～大家知道這兩者的差別在哪嗎？

張貴興獲美國纽曼華語⽂學獎 評審：華語文學的馬奎斯

美國纽曼華語⽂學獎昨公布第八屆得主，由馬來西亞裔台籍作家張貴興獲得，獎金美金1萬元（約新台幣30萬元）。張貴興是繼楊牧、...

會考生活英語／【社交生活篇】線上聊天

★單字 1. notice [ˋnotɪs] n. 公告；通知（國中基本1200字） 2. pop [pɑp] n. 通俗的；流行的（國中挑戰800字） ★實用字詞 1. self-is

我與素養的距離╱不一樣的旅行──旅遊北京 【現代北京篇】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。