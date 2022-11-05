閱讀數學／超級月亮時變身的狼人會變強多少？(下)

上週我們聊到，月亮會因為與地球的距離遠近變化，讓地球上的我們看起來有不同大小的月亮。當月亮抵達近地點，距離地球只有35.6萬公里時，月亮看起來會比在遠地點，也就是最小的時候，視覺上的面積有將近30%的差距。不僅我們人類看起來會比較大，西方傳說中的狼人，也可能會因此獲得更強大的力量……有多強呢？

§套用到狼人的力量上……

以遠地點的迷你滿月作為基準，假設此時狼人一拳的威力與狼的咬合力差不多的話，則相當於每平方公分105公斤的壓力，這個力道足以讓人皮開肉綻，如果反覆多打幾下，甚至可以打斷人的跗骨。不過對狼人來說，傷害到區區血肉之軀只是基本。倘若經過超級月亮的加持，狼人一拳不只能夠砸穿3張信用卡厚的水泥牆，甚至能夠達成動作電影裡一拳砸碎強化玻璃的橋段。除非你的身體硬度足以匹敵水泥牆或強化玻璃，否則只要被打到一拳，大概要立刻送急診了！

好在，超級月亮的發生時間並不難預測，因為超級月亮必須要是滿月，又要夠靠近近地點，我們大致上考慮到「朔望月」和「近點月」（從近地點開始，再次回到近地點所需要的時間）的週期，即可推算出「滿月週期」。而朔望月是27.55天，近點月是29.53天，實際乘乘看看數字，會發現大概14個朔望月、15個近點月時，兩者的天數會最接近，差不多就是411天左右。所以，超級滿月大概每14個月會來一次。只要事先算好日子，就不用擔心遇上了被月亮超強化的狼人啦！

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成