播映流麻溝十五號引批評 百年南投戲院無辜無奈

百年歷史南投戲院最近播放電影「流麻溝十五號」，部分觀眾在臉書留言質疑有政治意義，讓業者覺得無辜，認為身為南投市唯一的老戲院，只想盡傳遞文化的義務，不想因為播放影片，讓百年戲院染上色彩，南投縣長候選人許淑華也留言鼓勵，感謝南投戲院一直以來扮演文化播種者的角色。

南投戲院成立於1920年，是南投市唯一、且是全台最老之首輪戲院，目前由第三代蔡杰峰接手經營。南投戲院由縣府、業者各出資一半，重新整修建築物和內部的整修煥然一新，去年老戲院重新開幕。南投縣長林明溱感謝南投戲院在疫情最困難的時代，仍願意繼續投資經營，為南投保存共同回憶。

不過，南投戲院因為播放電影「時代革命」或「 流麻溝15號」，招來觀眾留言筆戰，尖銳的文字總讓業者覺得頗為無辜。

蔡杰峰說，他從小到大的回義，老戲院即便在面臨即將關門的命運，也從未請政府單位伸出援手，事實上也是求援無門，能順利一次次逃出生天，除了僥天之倖，還是仰賴鄉親的不離不棄，才得以一次次翻轉命運。

在「無欲則剛」的情況下，他不覺得偏向任何黨派，對老戲院會有什麼幫助，也不認為會是件幸運的事。老戲院只想安安份份的當「最南投人的戲院」。