快訊

國1坍方塞爆上班族大遲到 勞部：雇主不得視曠職、不能扣全勤獎金

習近平緊追毛澤東？美國漢學家：毛聰明有魅力、習很脆弱

播映流麻溝十五號引批評 百年南投戲院無辜無奈

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投戲院是南投市唯一的電影院，已有百年歷史。記者江良誠／攝影
南投戲院是南投市唯一的電影院，已有百年歷史。記者江良誠／攝影

百年歷史南投戲院最近播放電影「流麻溝十五號」，部分觀眾在臉書留言質疑有政治意義，讓業者覺得無辜，認為身為南投市唯一的老戲院，只想盡傳遞文化的義務，不想因為播放影片，讓百年戲院染上色彩，南投縣長候選人許淑華也留言鼓勵，感謝南投戲院一直以來扮演文化播種者的角色。

南投戲院成立於1920年，是南投市唯一、且是全台最老之首輪戲院，目前由第三代蔡杰峰接手經營。南投戲院由縣府、業者各出資一半，重新整修建築物和內部的整修煥然一新，去年老戲院重新開幕。南投縣長林明溱感謝南投戲院在疫情最困難的時代，仍願意繼續投資經營，為南投保存共同回憶。

不過，南投戲院因為播放電影「時代革命」或「 流麻溝15號」，招來觀眾留言筆戰，尖銳的文字總讓業者覺得頗為無辜。

蔡杰峰說，他從小到大的回義，老戲院即便在面臨即將關門的命運，也從未請政府單位伸出援手，事實上也是求援無門，能順利一次次逃出生天，除了僥天之倖，還是仰賴鄉親的不離不棄，才得以一次次翻轉命運。

在「無欲則剛」的情況下，他不覺得偏向任何黨派，對老戲院會有什麼幫助，也不認為會是件幸運的事。老戲院只想安安份份的當「最南投人的戲院」。

疫情的威脅逐步解除，南投街道上的生氣，也隨之緩緩復甦，南投戲院的願望就和一般民眾一樣，所求只是「平安」，繼續為南投鄉親提供欣賞電影的服務。

南投戲院保留早期的電影放映機，除了欣賞電影，也傳承戲院文化。記者江良誠／攝影
南投戲院保留早期的電影放映機，除了欣賞電影，也傳承戲院文化。記者江良誠／攝影
南投戲院成立102年是全台歷史最悠久的首輪電影院。記者江良誠／攝影
南投戲院成立102年是全台歷史最悠久的首輪電影院。記者江良誠／攝影

電影 疫情

延伸閱讀

蔡英文指南投黑金 許淑華：綠營選情低迷用白虎湯續命

蔡培慧爆支持里長被黑道找吃飯：某種程度就是威嚇

主攻反黑金 蔡培慧再批許淑華背後黑金盤根錯節

主攻反黑金 蔡英文：民進黨提名候選人都要簽廉政公約

相關新聞

播映流麻溝十五號引批評 百年南投戲院無辜無奈

百年歷史南投戲院最近播放電影「流麻溝十五號」，部分觀眾在臉書留言質疑有政治意義，讓業者覺得無辜，認為身為南投市唯一的老戲...

會考生活英語／【社交生活篇】線上聊天

★單字 1. notice [ˋnotɪs] n. 公告；通知（國中基本1200字） 2. pop [pɑp] n. 通俗的；流行的（國中挑戰800字） ★實用字詞 1. self-is

我與素養的距離╱不一樣的旅行──旅遊北京 【現代北京篇】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題...

MBTI測驗／十六型人格的八個字母是什麼意思呢？

前陣子在韓國超紅的MBTI測驗，你測過了嗎？每個人獲得的四個英文字母正代表著自己的個性還有處事態度唷！快來一起認識一下真實的自己，順便學點英文吧！

公民時事題／電動機車市占率倒退嚕 政府干預如何影響經濟效率？

為達到2050淨零碳排目標，國發會宣布2030年電動機車市售比要達35%，2040年電動汽機車的市售比皆達到100%。不過據台灣智慧移動產業協會調查，近兩年電動機車市占率「倒退嚕」

紐時賞析／法國煉油廠大罷工 預警歐洲領導人凜冬將至

Across France, a third of the gas stations are fully or part...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。