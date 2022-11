老師救救我／since和from都是「自從」 兩者可以交換使用嗎？

好久不見的【老師救救我】單元又來了!這次有同學跑來詢問老師:

老師您好,我想請教 since 和 from 都解釋成「自從」,那可不可以互換呢?

哎呀!又是經典的中英差異的問題唷~大家知道這兩者的差別在哪嗎?

超級比一比:Since 和 From

這邊先公布答案:since 和 from 不能互換!不能互換!不能互換!

Since

是指「自從過去某個時間點到現在都還一直」,所以通常會搭配現在完成式,例如:

I have been working in this company since I graduated from college.(我從畢業起開始在這間公司工作。)

→ 到現在都還在職

Ivy and I have been married since 1990.(Ivy 和我從 1990 年結婚到現在。)

→ 到現在都還維持婚姻關係

From

是指「自從某個時間點開始」,現在、過去、未來都可以搭配。而且 from 不會強調現在還有沒有在進行,只是說明某個動作或事件的起始點。例如:

That cafeteria is open from nine a.m. to eight p.m., Monday to Saturday.(那家咖啡廳每週一至週六,早上九點開到晚上八點。)

The law was effective from January 1st, 2022 onward.(該法律從 2022 年一月一日起生效。)

Starting from tomorrow, I will be playing Fitness Boxing.(從明天起,我會開始玩《健身拳擊》這款遊戲。)

所以說,這兩者的使用情境不同,不能交換使用唷!來看一組比較吧:

拍賣會從 10 月 1 日開始。

The sales will start from October 1. (O)

The sales will start since October 1. (X)

我從 2020 年開始住在台灣。

I’ve lived in Taiwan since 2020. (O)

I’ve lived in Taiwan from 2020. (X)

最後再用圖片幫同學加深一下印象:

