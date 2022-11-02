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我與素養的距離╱不一樣的旅行──旅遊北京 【現代北京篇】

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

國二同學們最近應該學到中國的經濟發展與重要都市了，身為中國首都的北京當然不能漏掉。除了在課本上學習到的知識外，透過旅遊也是認識地理、歷史的最好方式。雖然同學現在無法親自出發去旅行，但可以跟隨旅遊作家克里斯‧李的腳步，從影片中來見識北京不一樣的面貌。同學也可以對照課本的介紹想想，有哪些契合的地方唷！

力宇教育此次邀請克里斯‧李從【現代北京】、【文學北京】、【飲食北京】三方面，來跟大家分享他眼中的北京，這次就讓我們從【現代北京】開始吧！

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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