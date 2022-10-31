國中數學／數學邏輯看不懂 畫文氏圖輕鬆解

剛考完國中第一次段考的國一同學們，是否在考完試後獲得學習自信了呢？幾周後第二次段考又將來臨，在下一次段考各位會遇到數量關係的問題，同學們很容易因為找不到事件與事件之間的關係，造成數字錯亂不知如何計算，這時候我們可以使用文氏圖來解決問題。

文氏圖用於展示在不同的事件群組之間的數學或邏輯聯繫，那該如何正確使用文氏圖呢？我們可以先畫一個矩形並表示全集，接著在矩形中利用不同的圓代表著不同的事件，就可以清楚找到所有事件們之間的關係，在解題時清楚了解題目給的條件後，便能輕鬆解決這類問題。是不是還是不太了解文氏圖呢？那就讓我們跟著小方老師實際來挑戰看看這類型的題目吧！