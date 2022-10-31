快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中數學／數學邏輯看不懂 畫文氏圖輕鬆解

聯合新聞網／ 力宇教育

剛考完國中第一次段考的國一同學們，是否在考完試後獲得學習自信了呢？幾周後第二次段考又將來臨，在下一次段考各位會遇到數量關係的問題，同學們很容易因為找不到事件與事件之間的關係，造成數字錯亂不知如何計算，這時候我們可以使用文氏圖來解決問題。

文氏圖用於展示在不同的事件群組之間的數學或邏輯聯繫，那該如何正確使用文氏圖呢？我們可以先畫一個矩形並表示全集，接著在矩形中利用不同的圓代表著不同的事件，就可以清楚找到所有事件們之間的關係，在解題時清楚了解題目給的條件後，便能輕鬆解決這類問題。是不是還是不太了解文氏圖呢？那就讓我們跟著小方老師實際來挑戰看看這類型的題目吧！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中數學一上課程

https://ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10360

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

力宇教育

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 升學 學霸 數學科

相關新聞

國中數學／數學邏輯看不懂 畫文氏圖輕鬆解

剛考完國中第一次段考的國一同學們，是否在考完試後獲得學習自信了呢？幾周後第二次段考又將來臨，在下一次段考各位會遇到數量關係的問題，同學們很容易因為找不到事件與事件之間的關係...

好讀周報／日本年輕人不愛 「哇沙比」已非壽司必備品

山葵（WASABI）是和食文化的要角，在日本留下最早的文字是西元918年的藥典《本草和名》，第11至第15世紀被用於精進...

好讀周報／西班牙馬德里遷徙放牧節 上千羊咩咩上街頭

西班牙馬德里日前舉行年度羊群遷徙放牧節（Fiesta de la Trashumancia），約1200隻綿羊和200隻山羊頸上繫著鈴鐺，在牧羊人帶領下，伴隨著穿著傳統服飾的牧人歌舞、奏樂聲，得意地穿行首都街道。

公民時事題／電動機車市占率倒退嚕 2030年力拚35%

為達到2050淨零碳排目標，國發會宣布2030年電動機車市售比要達35%，2040年電動汽機車的市售比皆達到100%。不過據台灣智慧移動產業協會調查，近兩年電動機車市占率「倒退嚕」

第25屆台北文學獎「在天亮前寫下」 11月1日起接受投稿

台北市文化局表示，由文化局主辦的「第25屆台北文學獎」，本屆以「在天亮前寫下」為宣傳主題，11月1日起接受投稿，截止日期...

閱讀數學／超級月亮時變身的狼人會變強多少？(上)

偶爾偶爾都會聽到新聞報導，幾天後會有所謂的超級月亮(supermoon)，相較於平常時的月亮會特別大。為什麼會這樣呢？原來，月亮圍繞地球公轉的軌道不是正圓形，有時離我們近一點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。