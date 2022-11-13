寫作教室／不再「為賦新詞強說愁」 情意題：藉物抒情有3招

「情感」是主觀、個人、抽象的，寫作抒情時，如果沒有透過「具體」的「物」（包括人、事、物），只是「為賦新詞強說愁」，容易流於「無病呻吟」。國中教材朱自清〈背影〉一文，即是以「物」抒情的作品，高中學到的琦君〈月光餅〉也是如此，由中秋節故鄉特有的月餅談起，細心地介紹它的特色，並夾敘一節因月餅和表姑爭吵、又和好的經過，藉由「物」月光餅的滋味，而抒發「情」──溫馨而濃厚的懷舊之情。

要寫出一篇好的「藉物抒情」作品，以下幾點可供參考： 一、選擇一樣「具體」的物品，最好是和自己日常生活中會出現的物品。可由物品的來龍去脈抒情：例如：「這一部腳踏車是我小時候外公買來載我兜風的」、「最後腳踏車被鎖在地下倉庫裡面」。結尾投入情感：「腳踏車不再只是腳踏車，我看到腳踏車，就想到過世的外公」。 二、內容重點應放在抒情，但也不忘時時回扣主題，帶出「物」與「情」之間的關聯。例如「買玩具、幼稚園上學，都是外公騎腳踏車載我去的」。這就是為「抒情」布局，將「腳踏車」借代成「外公」。 三、情感的表現要藉助事件，所以「先描寫後敘述」的原則仍要把握。可抓住物品所發生的特殊事件舖寫。如「有一次，我和外公在荒郊野外兜風時，腳踏車突然故障了。我坐在腳踏車上面，外公邊走邊推腳踏車，花了兩個小時才汗流浹背回到家」。事件越特殊，物品所代表的意義會越大。

由上述三點，我們可以搭建此篇文章的架構。可以先為物品設定一個空間，例如：「書房中的一幅畫」，再對物品身處的環境和物品作精要的描述；由這件物品延伸開展一個故事，故事可能包含：你和某人之間的感情、你對事物的看法……請記得如果這段故事，和物品上的某個特徵相關，一定要適時地將描述扣回到物品上，講完故事後再回到現實，講述你對這段感情的看法，是珍惜、懷念、還是無法再挽回的無奈……最後總結，並具體描述自己的想法。