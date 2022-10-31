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好讀周報／日本年輕人不愛 「哇沙比」已非壽司必備品

聯合報／ 好讀周報
許多迴轉壽司店，捏製壽司時不加山葵。（圖／路透）
許多迴轉壽司店，捏製壽司時不加山葵。（圖／路透）

文／記者雷光涵

山葵（WASABI）是和食文化的要角，在日本留下最早的文字是西元918年的藥典《本草和名》，第11至第15世紀被用於精進料理（僧人的素食料理），進而成為食用生魚片的佐料，日本人認為它有殺菌及去腥的作用。

中文有時誤稱山葵為芥末，其實芥末是由芥菜種子生產的，與山葵無關，英文名稱也不同。山葵英文為WASABI，芥末英文是MUSTARD，只是兩者都是刺激性醬料。

和食在歐美暴紅以後，現在有幾個國家嘗試栽種山葵，不過真正的山葵多在原產國日本生產。日本網媒《Money Post》指出，現在日本超市盒裝壽司、迴轉壽司的壽司「初始設定」改為不加山葵，反映出不只小朋友不敢吃山葵，年輕人也對刺鼻香辣的綠色植物，敬而遠之。

《Money Post》報導，農林水產省統計日本山葵產量在2005年有4614.5噸，2021年剩1885.5噸，16年間國產大減六成。顯見不敢吃山葵的日本成人愈來愈多，憂心這個和食文化式微。

日本網友對這篇報導結論存疑，許多人認為超市及迴轉壽司捨棄加山葵，單純是節省人力及材料成本。

山葵是非常嬌嫩的植物，栽種條件嚴苛，符合的環境愈來愈少。《紐約時報》報導，全球暖化、森林無人照料及少子高齡化，使得過去十年來，日本最大山葵產地靜岡縣的山葵產量下降近55%。

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