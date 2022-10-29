第25屆台北文學獎「在天亮前寫下」 11月1日起接受投稿

台北市文化局表示，由文化局主辦的「第25屆台北文學獎」，本屆以「在天亮前寫下」為宣傳主題，11月1日起接受投稿，截止日期為2022年12月31日（以郵戳為憑）。從本屆開始，「古典詩」將採律詩、絕句逐年輪替徵選，這屆古典詩限定徵選「律詩組詩」（4首為一組），下屆則將徵選絕句組詩，期望透過逐年輪替徵件體例，聚焦不同體裁的美學探究，吸引更多古典詩創作者參與這項華文創作獎項盛事。

文化局表示，台北文學獎徵文對象不限國籍及居住地，須以中文創作；共分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本以及文學年金獎助計畫六個徵文類別。

文化局表示，為扶植作者全心投入文學創作，台北文學獎「文學年金」獎助計畫鼓勵優秀創作者進行為期一年的寫作計畫，採兩階段評選。第一階段依投稿者提出的寫作計畫選出入圍作品三名，各頒發入圍獎金20萬元；第二階段是在一年後作品完成時，再從中評選出一名得獎者，再致贈獎金40萬元，希望能在創作過程中，提供創作者實質的鼓勵與支持，多年來已有超過60位作家獲得此計畫支持。

文化局表示，2021年獲得第22屆文學年金決審得主的楊隸亞「台北男子圖鑑」（後更名：「男子漢」，時報出版）以其獨特的筆觸及視角，透過13個人物處理當代議題，層面涵蓋性別、社會、族群、階級種種面向，如獨居老人、繭居族、紅包場藝人與外籍移工等，以精緻的文字召喚被漠視的社會角落。而另一入圍者張娟芬的「流氓王信福」，除引起社會再度關注、討論此一陳年冤案外，也榮獲「2022台灣文學獎」金典獎肯定。

文化局表示，第25屆台北文學獎總計將選出23件優勝作品，最高為年金獎助60萬元；此外，舞台劇本得主可結合團隊另行申請最高達30萬元的「演出製作獎金」。