崑大教授入列全球前2%頂尖科學家榜單 連年私科大第一

美國史丹佛大學10月發布「全球前2%頂尖科學家榜單(World’s Top 2% Scientists)」，台灣有1372名科學家上榜，其中崑山科大9名教授入榜、去年年10人，連兩年入榜都是私立科大最多，「足見教授們研發能量蓬勃，學術貢獻不亞於國立名門」。

校方表示，「全球前2%頂尖科學家榜單」入榜學者在國際具舉足輕重影響力，崑山科大今年機械工程系教授侯順雄、張文進、林水木；電機工程系教授張永昌、楊朝欽、莊英俊；電子工程系教授劉依政；材料工程系教授黃昭銘及旅遊文化系教授吳國龍等9人，分別在相關領域有傑出貢獻，榮獲國際肯定。

該榜單由史丹佛大學人員以全球最大的引文摘要資料庫 Scopus內容，使用總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的 Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或第一作者、單獨/第一或最後作者的文章引用次數等六種關鍵指標進行評分，並分為「終身科學影響力排行榜（1960-2021）」和「2021年度科學影響力排行榜」兩個榜單，反映出學者的學術論文影響力，本次發布2022年版本，資料來源與擷取時間為Scopus資料庫今年9月，統計數據時間範圍1960到2021年。