快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

MBTI測驗／十六型人格的八個字母是什麼意思呢？

聯合新聞網／ 希平方

前陣子在韓國超紅的MBTI測驗，你測過了嗎？每個人獲得的四個英文字母正代表著自己的個性還有處事態度唷！快來一起認識一下真實的自己，順便學點英文吧！

Your attitude / How you replenish your energy 面對生活的方式 / 獲得內心能量的方式

（I）Introversion 內向

I need downtime to recharge.（我透過獨處獲得能量。）

（E）Extroversion 外向

I draw energy from being around people.（我透過和他人互動獲得能量。）

How you gather information 蒐集資訊的方式

（N）Intuition 直覺

I look for patterns.（我偏好抽象概念。）

（S）Sensing 實感

I prefer concrete details.（我偏好具體細節。）

How you make decisions 做決定的考量重點

（T）Thinking 思考

I measure decisions according to rules. （我根據規則衡量決定。）

（F）Feeling 情感

I make decisions to achieve the greatest harmony. （我做決定時比較在意能達到彼此間的和諧。）

Your lifestyle preference 生活態度與模式

（J）Judgment 判斷

I want things settled.（我喜歡規劃、安排並執行計畫。）

（P）Perception 感知

I like to keep my options open.（我保持開放的心胸，擁抱不同的選擇。）

俗話說:「知己知彼，百戰百勝」，希望這些資訊有幫助你更了解自己，如果喜歡這類型的有趣小知識，也記得常回希平方看看唷!

延伸閱讀

1.12 星座英文怎麼說？

2.【台日差異】日本人交友不是問星座，而是問血型？！（上）

3.【台日差異】日本人交友不是問星座，而是問血型？！（下）

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方

延伸閱讀

蔡其昌指顏清標無奈與痛苦 顏寛恒嗆：黃鼠狼給雞拜年

語文競賽評審批評學生外表 陽光基金會：易影響人格發展

影／拜廟180座 謝龍介：拜的是良心 人格絕對可受考驗

本週「血型+生肖」財運TOP5！這組合有天降好運但別扭扭捏捏

相關新聞

MBTI測驗／十六型人格的八個字母是什麼意思呢？

前陣子在韓國超紅的MBTI測驗，你測過了嗎？每個人獲得的四個英文字母正代表著自己的個性還有處事態度唷！快來一起認識一下真實的自己，順便學點英文吧！

公民時事題／電動機車市占率倒退嚕 政府干預如何影響經濟效率？

為達到2050淨零碳排目標，國發會宣布2030年電動機車市售比要達35%，2040年電動汽機車的市售比皆達到100%。不過據台灣智慧移動產業協會調查，近兩年電動機車市占率「倒退嚕」

紐時賞析／法國煉油廠大罷工 預警歐洲領導人凜冬將至

Across France, a third of the gas stations are fully or part...

紐時賞析／稱歐洲是花園、世界是叢林 歐盟最高外交官惹眾怒

European efforts to rally global support for Ukraine are bei...

國中數學／數學邏輯看不懂 畫文氏圖輕鬆解

剛考完國中第一次段考的國一同學們，是否在考完試後獲得學習自信了呢？幾周後第二次段考又將來臨，在下一次段考各位會遇到數量關係的問題，同學們很容易因為找不到事件與事件之間的關係...

好讀周報／日本年輕人不愛 「哇沙比」已非壽司必備品

山葵（WASABI）是和食文化的要角，在日本留下最早的文字是西元918年的藥典《本草和名》，第11至第15世紀被用於精進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。