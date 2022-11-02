MBTI測驗／十六型人格的八個字母是什麼意思呢？
前陣子在韓國超紅的MBTI測驗，你測過了嗎？每個人獲得的四個英文字母正代表著自己的個性還有處事態度唷！快來一起認識一下真實的自己，順便學點英文吧！
Your attitude / How you replenish your energy 面對生活的方式 / 獲得內心能量的方式
（I）Introversion 內向
I need downtime to recharge.（我透過獨處獲得能量。）
（E）Extroversion 外向
I draw energy from being around people.（我透過和他人互動獲得能量。）
How you gather information 蒐集資訊的方式
（N）Intuition 直覺
I look for patterns.（我偏好抽象概念。）
（S）Sensing 實感
I prefer concrete details.（我偏好具體細節。）
How you make decisions 做決定的考量重點
（T）Thinking 思考
I measure decisions according to rules. （我根據規則衡量決定。）
（F）Feeling 情感
I make decisions to achieve the greatest harmony. （我做決定時比較在意能達到彼此間的和諧。）
Your lifestyle preference 生活態度與模式
（J）Judgment 判斷
I want things settled.（我喜歡規劃、安排並執行計畫。）
（P）Perception 感知
I like to keep my options open.（我保持開放的心胸，擁抱不同的選擇。）
俗話說:「知己知彼，百戰百勝」，希望這些資訊有幫助你更了解自己，如果喜歡這類型的有趣小知識，也記得常回希平方看看唷!
延伸閱讀
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言