MBTI測驗／十六型人格的八個字母是什麼意思呢？

前陣子在韓國超紅的MBTI測驗,你測過了嗎?每個人獲得的四個英文字母正代表著自己的個性還有處事態度唷!快來一起認識一下真實的自己,順便學點英文吧!

Your attitude / How you replenish your energy 面對生活的方式 / 獲得內心能量的方式

(I)Introversion 內向

I need downtime to recharge.(我透過獨處獲得能量。)

(E)Extroversion 外向

I draw energy from being around people.(我透過和他人互動獲得能量。)

How you gather information 蒐集資訊的方式

(N)Intuition 直覺

I look for patterns.(我偏好抽象概念。)

(S)Sensing 實感

I prefer concrete details.(我偏好具體細節。)

How you make decisions 做決定的考量重點

(T)Thinking 思考

I measure decisions according to rules. (我根據規則衡量決定。)

(F)Feeling 情感

I make decisions to achieve the greatest harmony. (我做決定時比較在意能達到彼此間的和諧。)

Your lifestyle preference 生活態度與模式

(J)Judgment 判斷

I want things settled.(我喜歡規劃、安排並執行計畫。)

(P)Perception 感知

I like to keep my options open.(我保持開放的心胸,擁抱不同的選擇。)

俗話說:「知己知彼,百戰百勝」,希望這些資訊有幫助你更了解自己,如果喜歡這類型的有趣小知識,也記得常回希平方看看唷!

