MBTI測驗／十六型人格的八個字母是什麼意思呢？

前陣子在韓國超紅的MBTI測驗，你測過了嗎？每個人獲得的四個英文字母正代表著自己的個性還有處事態度唷！快來一起認識一下真實的自己，順便學點英文吧！

Your attitude / How you replenish your energy 面對生活的方式 / 獲得內心能量的方式

（I）Introversion 內向

I need downtime to recharge.（我透過獨處獲得能量。）

（E）Extroversion 外向

I draw energy from being around people.（我透過和他人互動獲得能量。）

How you gather information 蒐集資訊的方式

（N）Intuition 直覺

I look for patterns.（我偏好抽象概念。）

（S）Sensing 實感

I prefer concrete details.（我偏好具體細節。）

How you make decisions 做決定的考量重點

（T）Thinking 思考

I measure decisions according to rules. （我根據規則衡量決定。）

（F）Feeling 情感

I make decisions to achieve the greatest harmony. （我做決定時比較在意能達到彼此間的和諧。）

Your lifestyle preference 生活態度與模式

（J）Judgment 判斷

I want things settled.（我喜歡規劃、安排並執行計畫。）

（P）Perception 感知

I like to keep my options open.（我保持開放的心胸，擁抱不同的選擇。）

俗話說:「知己知彼，百戰百勝」，希望這些資訊有幫助你更了解自己，如果喜歡這類型的有趣小知識，也記得常回希平方看看唷!

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