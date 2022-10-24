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影╱創兩廳院銷售紀錄 兩代女神松隆子、廣瀨鈴合演茱麗葉

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，廣瀨鈴（左下）飾演源氏愁里愛，志尊淳（右下）飾演平氏螂壬生，松隆子（左上）則飾演後來的愁里愛，上川隆也（右上）則飾演後來的瑯壬生。記者曾原信／攝影
「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，廣瀨鈴（左下）飾演源氏愁里愛，志尊淳（右下）飾演平氏螂壬生，松隆子（左上）則飾演後來的愁里愛，上川隆也（右上）則飾演後來的瑯壬生。記者曾原信／攝影

松隆子來了！日本鬼才導演野田秀樹舞台劇「Q：歌舞伎之夜」明將於台北國家戲劇院夢幻登場，演出名單包括松隆⼦、上川隆也、廣瀨鈴、志尊淳、竹中直人等。這也是日劇女神松隆子首度登上國家戲劇院舞台，她表示，這是第一次來台演出，心情非常興奮，希望與觀眾共同度過美好時光。此劇也創下兩廳院35年來最快銷售速度，開賣瞬間一萬三千人同時上線搶票，不到24小時近萬張票券完售。松隆子看到觀眾回流非常開心，「觀眾的存在才讓表演產生意義。」

野田秀樹身兼東京藝術劇場藝術總監與「野田地圖」劇團負責人，其戲劇創作多針砭時弊及探討歷史文化根源，極具個人特色與影響力，總能吸引日本重量級演員共同合作，松隆子此次便是第六度參與「野田地圖」創作演出。而新一代日劇女神廣瀨鈴第一次的舞台劇演出便是獻給「Q：歌舞伎之夜」，更因此劇獲得第五十四屆紀伊國屋演劇賞個人大獎，成為獲此獎最年輕的演員。廣瀨鈴表示，自己是第一次造訪台灣，非常期待在不同國家演出時感受觀眾們的不同反應。

「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯「歌劇之夜」為創作靈感，故事背景設定於十二世紀末的日本平安時代，以源賴朝與平清盛的源平合戰，巧妙呼應莎士比亞經典劇作「羅密歐與茱麗葉」的家族對立。野田秀樹發想，兩位男主女角若是活下來、又能回到過去，將如何翻轉命運？他表示，自己一直想寫「羅密歐與茱麗葉」後傳，受到Queen邀請啟發此劇，融入Queen充滿戲劇性的音樂，也想引發大家思考，「羅密歐與茱麗葉死去之後，這世界就真的沒有戰爭了嗎？」

松隆⼦、上川隆也、廣瀨鈴及志尊淳扮演跨時空的羅密歐與茱麗葉。今天曝光的Photo Call中，飾演年輕茱麗葉（源氏愁里愛）的廣瀨鈴甜美溫柔、臉上散發戀愛光彩。飾演成熟版茱麗葉的松隆子，絕美容顏中帶著滄桑，還有點毒舌。當她被「成熟版羅密歐（平氏螂壬生）」上川隆也批評「你怎麼老是愛毀掉美好回憶」，回嘴「如果搞成悲哀的別離，那我們就會死掉。」絕妙對白令人拍案叫絕。

「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應「羅密歐與茱麗葉」中凱普萊特和蒙太古的故事，松隆子（圖）的演出受人矚目。記者曾原信／攝影
「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應「羅密歐與茱麗葉」中凱普萊特和蒙太古的故事，松隆子（圖）的演出受人矚目。記者曾原信／攝影

「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應「羅密歐與茱麗葉」中凱普萊特和蒙太古的故事，松隆子（圖）的演出受人矚目。記者曾原信／攝影
「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應「羅密歐與茱麗葉」中凱普萊特和蒙太古的故事，松隆子（圖）的演出受人矚目。記者曾原信／攝影

「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，廣瀨鈴（左下）飾演源氏愁里愛，志尊淳（右下）飾演平氏螂壬生，松隆子（左上）則飾演後來的愁里愛，上川隆也（右上）則飾演後來的瑯壬生。記者曾原信／攝影
「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，廣瀨鈴（左下）飾演源氏愁里愛，志尊淳（右下）飾演平氏螂壬生，松隆子（左上）則飾演後來的愁里愛，上川隆也（右上）則飾演後來的瑯壬生。記者曾原信／攝影

日本 莎士比亞 戰爭 兩廳院 劇場

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