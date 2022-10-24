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英語解憂室／做夢吧你！ 跟「夢」有關的英語怎麼說？

聯合新聞網／ 力宇教育

今天要帶大家學習 dream 這個字的用法，同學應該都清楚 dream 的意思，但你知道他可以當名詞、動詞，也可以當形容詞喔！像是 What is your dream job? (你理想的工作是什麼？)，一起來聽聽Kreis老師的介紹。

另外影片中老師也補充了跟dream 相關的詞語，好夢叫做 good dream，那惡夢叫做 bad dream嗎? 白日夢又要怎麼說呢？另外我們祝大家美夢成真又該如何用英文說呢？另外，跟家人用英文道晚安，除了說 good night外，也能說sweet dreams (祝你有個好夢)。最後，我們跟朋友常常說 「你做夢吧！夢裡什麼都有！」又如何用英語表達呢？讓我們跟著力宇教育Kreis老師一同學習吧！

在英語學習的路上，除了死背單字跟狂記文法規則外，英語的實際口語使用也相當重要，力宇教育的線上平台課程，搭配英語課程的正規學習進度，老師們也會介紹一些英語小常識，讓學生在學習英語的同時，也能養成英語素養能力喔！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語進度課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10365

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https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 學霸 升學 素養 英文科

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