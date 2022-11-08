寫作教室／情意題「化抽象為具象」──以寂寞為例

試題〈寂寞，我的寂寞〉。「寂寞」是抽象的感受，如何清楚且生動的表達，並使讀者能夠感同身受，考驗著同學們修辭造境上的能力。也因題目要求同學們必須說明自己的寂寞經驗，故除了修辭能力外，也考驗著同學們的敘事能力。是故面對這般涵攝抽象概念的題目，我們不妨使用「化虛為實」的手法，將抽象的題目在論述後，以日常生活舉例具象化。將抽象的文字「翻譯」為具體的、可感的、耳熟能詳的事物。

再來，題目將「寂寞」的經驗限縮於「我的」，因此論述完寂寞的定義後，應在文章中加入自己曾感受過的寂寞體驗。首先，第一段應定義「寂寞」為何，抑或以情境表現出寂寞的景象，並加以說明、敘述；或可以和引文的孤獨作連結，相互比較與襯托，在後續鋪展文章時會更容易且明確。

如若欲描寫寂寞時，為避免在描寫「寂寞」感受時過於抽象，可嘗試在寫作時使用一些技巧：將心裡的抽象感受投射到具體的事物上面。如，當我們獨自一人在房間時，一些細微的聲音會變得很明顯。因此可以透過描寫細微聲音，像：「聽見時鐘滴答—滴答—」來襯托自己的寂寞。又如，有同學以「在餅乾罐中放入一顆糖果」來描寫自己在人群中格格不入的感受，將寂寞描寫為「樹上的最後一片葉子，孤單而渴望合群地枯萎、掉落……」利用生動且具象的形容詞與字句來描寫寂寞，將使作文的靈動性與趣味性更加提升。

其次，在描寫個人經歷的段落，與其花絕大部分的篇幅在描寫寂寞的前因後果，在事件中感受到寂寞後，除了加深描繪感受的力度和情緒的起伏變化，也可以多著墨於「因寂寞而生的反思」，以自身體悟出的寂寞滋味，扣緊題目只屬於「我的寂寞」，達到前後呼應的效果。但請同學們注意，在描寫生活經驗時，只選和主題相關的事件描寫即可，切記讓描述變成流水帳。