好讀周報／TOYOTA投籃機器人會投三分球 還要挑戰運球、傳球

文／陳韻涵

新聞故事：日本豐田（Toyota）內部的「工程師學會」正如火如荼開發第6代人工智慧籃球機器人「CUE 6」，目標是在原有投籃能力之外，挑戰運球與傳球的技巧，希望今年12月24日於豐田贊助的「東京電擊」日本職籃聯賽的籃球隊主場亮相。

CUE身高近210公分、重量逾100公斤。2021年東京奧運一場美國隊迎戰法國隊的籃球比賽中，CUE於中場休息時間分別在罰球線、三分線和球場中央投了3球，全都準確命中籃框，讓觀眾驚嘆不已。

「工程師學會」是由約3萬名豐田員工自願籌組的組織，2017年從零開始開發AI機器人。該學會決定研發籃球員機器人的靈感來自漫畫《灌籃高手》，主角之一櫻木花道練習兩萬次投籃，才摸清投籃訣竅，即使是機器人也需要學習，希望藉此激勵人們持續學習新事物。

CUE透過安裝在身體的感應器，以3D感測定位籃框，計算與籃框之間的距離，驅動手臂與屈膝的馬達，調整角度後再出手投籃。「CUE 3」在2019年5月17日創下「擬人形機器人連續罰球次數最多」的金氏世界紀錄，歷經6.5小時，連續投籃2020次藉此宣傳東京原定2020年舉辦奧運，但東京奧運後來因為新冠肺炎疫情延到2021年舉辦。CUE 3投了2020球，並非每次都有投進，比起美國著名的「罰球大師」聖馬丁（Ted St. Martin）遜色許多，聖馬丁1996年4月28日創下連續命中5221次罰球的金氏世界記錄，至今無人能敵。

為了增加挑戰性，AI籃球機器人專案負責人野見知弘表示，研發團隊正在磨練機器人的運球技巧，期許未來CUE具備「像人一樣的運動靈活性」。

最新一代CUE在腳上安裝鏡頭和感應器，手部也安裝新設備，能分析手掌與籃球之間的距離並判斷籃球的落點，以完成運球動作。野見說：「我們希望未來嘗試從更遠的距離投籃，例如從對面半場的三分線或罰球線。」

雖然運球對於CUE來說，仍有許多問題待克服。研發團隊盼「CUE 6」能參加日本職籃聯賽的2023年全明星賽，考驗其運球、投籃、傳球等能力，並在60秒內完成測試，與頂尖運動員一較高下。

研發團隊期許未來科技日新月異，他們能逐漸提高籃球機器人擬真的程度，認為CUE所使用的控制系統可拓展機器人的具體應用。每當團隊面臨挑戰時，野見都會想到櫻木投籃練習兩萬次才得成功，他說：「這個數字通常會讓人退縮，但努力工作必定有所回報。」