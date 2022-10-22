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長榮大學辦KidWind風力能源亞洲聯賽 青年學子齊聚爭冠
長榮大學與工業技術研究院、台電今明兩天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「2022 KidWind亞洲聯賽」競賽，吸引全台與國際學校國、高中小學生80組300多人參賽。
長榮大學引進源自美國、已辦15年的KidWind風力能源亞洲聯賽，希望國小至高中的青年學子藉競賽，培養工程素養、設計思維與創意發想，未來成為具備零碳與潔淨特質的綠色能源產業的先驅人才。
長榮大學校長李泳龍開幕致詞表示，期許各選手熱烈參賽、奪冠過程都能善用設計思維(design thinking)，對綠色能源的創造與運用得到不同以往的收穫，也能將心得與創意，應用於淨零與永續等攸關人類未來發展的眾多挑戰中，尋求更全面、更可行也更友善的解決方案。
主辦單位長榮大學綠能系主任兼研發長賴信志表示，KidWind2019年引進以來因符合STEM (科學、技術、工程與數學)的國際教育趨勢，受到不少關注與支持。這兩年新冠疫情參賽人數仍逐年上升。
每組選手需在規定時間內進行風機創意設計與自力組裝，再由資深專家與教授所組成的評審團進行細部檢視與評分，最後風機則要在符合國際規格風洞中實際運轉，檢驗其發電效率。
比賽規則簡單明瞭但過程競爭激烈，非常考驗選手的創新能力、細緻程度與抗壓特質，這也是綠能產業人才所需要具備的人格特質。
校方感謝美國在台協會、經濟部能源局、台南市政府、台電、翰可能源、富崴能源、森崴能源、達德能源、如保興業、廣天國際、美國VERNIER威尼爾儀器公司及工研院等產官學機構與綠能企業全力支持。
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