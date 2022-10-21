台灣人工智慧實驗室導覽元宇宙人機互動 政大傳播學院師生參訪

政治大學傳播學院劉慧雯教授今天帶領傳院EMA在職碩班以及博士班研究生，與Taiwan AI Labs台灣人工智慧發展基金會進行產學交流，就人工智慧對於提升新聞品質的各種可能、假新聞的科技偵防、人機互動與美好生活體驗、雅婷語音辨識系統與多元宇宙創意影音內容等面向進行對話，為高等教育接軌AI元宇宙應用擘畫無限可能。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創立於2017年，是亞洲第一個開放型的人工智慧研究機構，目前擁有近200位國際一流的AI工程師團隊，創辦人杜奕瑾（46歲）是台大PTT鄉民口中的「創世神」；杜是台大資訊系碩士，大二時創辦批踢踢（PTT）實業坊，個人網路代號也是「PTT」，今天杜與內容執行長黃兆徽均出席座談會。

杜奕瑾指出，台灣人工智慧實驗室的思維是「以人為本」，保障人權隱私發展，注重科技倫理；人工智慧的技術要以軟體的精神與創新思維解決問題，創造新的價值鏈，這個過程是由你我的生活出發，要關心身邊的人和問題，用科技為他們解決問題，而不是重複大家都在做的事，因此不一定要跟隨國際的題目。

杜奕瑾也提到兩大網路巨擘Google、Meta透過蒐集、分析用戶在使用其他公司服務的狀況，調整自家公司服務中顯示的廣告，但並未明確告知客戶，也未事前取得同意，日前韓國開罰共約新台幣24億元鉅額罰款，並要求兩家業者在蒐集、利用用戶於其他公司的使用資訊時，明確告知並給予自由選擇權，這也是台灣應思考的課題。

台灣人工智慧實驗室的元宇宙產品包括以360度真實影像快速建構具有空間資訊的元宇宙場僅（Scene Creator）、在360真實影像元宇宙場景進行創作（Story Teller）、使用最適合裝置，運行虛實整合元宇宙體驗（Explorer），可重新定義新型沈浸體驗，從線上觀光遊逛到線下現實體驗整合，可直接進入目前建構的網站體驗：https://tter.cc/

人機互動產品「雅婷逐字稿」則是可快速將音檔轉換成文字的產品，目前再推出文字轉換成語言，只要輸入文字，即可用自然人聲念出，之後更將推出用片段音檔組合成旋律、片段字句生成歌詞，搭配資料庫中的男聲、女聲，以及文字生成圖片，直接製作成個人Mv音樂影像，可協助創作者建立影音作品或製作歌曲：https://www.yating.tw/

台灣人工智慧實驗室還推出「葉黃素計畫Project Lutein」（https://lutein.ailabs.tw/），發現臉書審查貼文高頻詞包括「印度、中國、台灣、香港、學生」，如果基於台灣的言論自由標準，98%被下架的內容不應該被下架；杜奕瑾再指出，疫情期間在臉書上的假消息，如果是英文多半會被下架，中文卻不會，可見社群媒體的審查偏見。

黃兆徽表示，AI人工智慧技術在訊息的傳遞上有非常多元運用的可能，AI可以有效簡化記者在資料搜尋、事實查核所花費的心力，更專注在提升新聞品質，期待透過AI應用研究，從技術領域推動智慧生活。以Taiwan AI Labs近期研發的App「迷因Miin」為例，透過AI理解事件人事時地物動態，撰寫新聞，另外可以輕鬆且不受審查的建立電台、發表任何聲音，未來也將引入社交功能，希望能成為台灣在地的社群媒體品牌：https://miin.cc/

黃兆徽表示，海量資訊衝擊閱聽眾，不實資訊也氾濫其中，科技巨頭壟斷、認知操作、網軍等議題都是產官學界關注的焦點；近日國家通訊傳播委員會（NCC）提出「數位中介服務法」草案，卻有未與司法院溝通、侵害言論自由等爭議喊卡，但隱私權、社群媒體納管仍是應重視的課題，究竟法案應如何推動，值得學者專家再深入研究討論。