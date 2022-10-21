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南光高中與美國費爾蒙特高中跨國合作 雙聯課程接軌國際
台南市新營區南光高中今天與美國著名私校加州費爾蒙特高中(Fairmont Private School)簽署「雙聯課程」AP(Advanced Placement)合作計畫，跨出校際合作第一步。南光成立「雙聯課程班」，強化英語學習環境、學子雙語能力。
南光校長洪丙丁與費爾蒙特高中課程總監DR. REBECCA WOOD代表簽約，強調是台南市唯一與美國學校合作雙聯課程的學校。簽約後兩校學子交流，活動中彼此互動熱絡交換許多高中課程學習及升學訊息，會後並進行校園巡禮。
南光高中表示，費爾蒙特高中為美國南加州橘郡歷史悠久私立學校，學生表現傑出，90%以上畢業生獲美國百大頂尖學府錄取。在美國的Niche評比獲得A+評分，辦學績效有目共睹。參加「雙聯課程班」的學子在南光期間修習國際AP課程，得同時取得台灣與美國雙方的高中學位；修習滿相關課程並通過檢測可抵免修讀美國大學的學分，費爾蒙特高中也會提供美國大學升學資訊並輔導有意參加美國大學入學考試SAT同學相關事宜。
校方表示，近年致力推動雙語教學與國際教育，新學年更新增台美雙聯線上學程，學科包含學術英文、地理學與生物等；雖然以線上形式上課，更強調「做中學」的學習型態，教材內容多元化與互動性相當高，同時配合學校場域進行實驗類課程。
另安排專責老師照顧學生，提供指導並全程追蹤學習進度，確保同學們台美兩校的課程能順利兼顧，讓學生不僅在英文表達能力提升，亦能針對學術性內容有更多面向的探討。
副校長鄭喬分表示，學校不因疫情影響，參與澳洲舉辦的「全球學校國際議題挑戰賽」、全國高中英語公共論壇辯論賽、日本須磨学園夙川高等學校校際交流，透過全方位的課程設計，推動線上視訊交流，與國際持續接軌，讓有志出國的學子及早規畫未來升學方向。
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