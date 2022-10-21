2022台中電競嘉年華開幕 在地籃球員吳松蔚、林俊吉力挺

2022台中電競嘉年華活動，今在弘光科技大學電競館熱鬧開場，首日校園盃「英雄聯盟」賽事搶先登場，今年剛奪下「傳說對決AGS校園聯賽」冠軍的青年勇士、MFT元鷹電競職業隊擔任特別嘉賓，還有在地知名籃球員吳松蔚、林俊吉力挺。運動局長李昱叡強調，台中電競嘉年華邁入第4年，已經開花結果，盼台中成為重要的電競基地。

台中電競嘉年華今起3天在弘光科技大學開打，包含校園盃「英雄聯盟」、「傳說對決」四強賽事，今年首度舉辦全民盃「傳說對決」電競賽，吸引不少年輕學子來競技，更有許多家長陪伴出席，為孩子加油，也透過台中電競嘉年華活動，更認識電競產業的未來趨勢。

李昱叡致詞表示，台中致力發展運動賽事，電競也是重要的一環，透過產官學三方合作，培植優秀的電競選手，更領先全國，紮根校園，打造友善的電競發展環境。

趕搭元宇宙熱潮，今年台中電競嘉年華首辦COSPLAY & BeatSaber節奏光劍大賽，在虛擬世界，舞炫開戰，在地知名籃球員吳松蔚、林俊吉也將在嘉年華活動會場與民眾互動，用switch熱血街球場挑戰賽，在電玩賽事中比球技，更請來SG網紅進行「Just Dance」表演賽。