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國中數學／發現質數的特性！ 原來解題那麼容易
在這個經常要用考試來決定一切的人生階段，許多同學成為了不折不扣的解題機器，為了考試而學習，並沒有將學習到的知識進行吸收，理解轉化和應用，像是同學們在解數學題時，常常因為題目換成另一種表達方式就因此卡關。所以當各位在學習數學時，必須要清楚理解每一個概念的特性，將其了解透徹，才能在題目做出變化時，馬上找出共通點來輕鬆解決問題。
以下力宇教育的李熙老師出了一題因式分解題目，當你第一次遇到時可能會因為沒看過這種題型而不知如何下手，但如果你很清楚質數的特性，就可以快速找出他們之間的關聯性，發現他與常見的題型其實題意相同，並順利解決問題喔！
延伸資訊：
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