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疫後時代交換計畫熱絡 政大調查大學生最哈日本、法國

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大校長李蔡彥鼓勵學生藉由交換計畫將求職市場擴及全球，也成為全球需要的人才。圖／政大提供
政大校長李蔡彥鼓勵學生藉由交換計畫將求職市場擴及全球，也成為全球需要的人才。圖／政大提供

國內邊境十月上旬解封，國立政治大學睽違兩年再辦理實體留學展。四維堂前聚集25國共65所學校擺設攤位招攬交換生，活動為期三天；政大國合處也統計，從106至111年間，學生出國交換首選為日本，法國位居第二，第三名則分別為德國和南韓。

受疫情影響，睽違兩年政大再舉辦實體留學展，邀請政大海外姐妹校、合作學校設攤，共計25國65校委請外籍學生介紹與參與，其中不乏名校倫敦大學學院、曼徹斯特大學；荷蘭鹿特丹大學、萊頓大學等，吸引學生駐足。

政大國合處統計，往年政大均有超過800位學生出國交換，去年受疫情影響，海外交換學生降至300多位，如今隨著全球疫情趨緩，學生出國意願高，申請海外交換的件數已逐漸回溫。從106年至111年，學生選擇出國交換第一名的國家為日本，六年內共有332位交換學生；法國位居第二，共有280位交換學生；德國與南韓並列第三，各有243位學生前往交換。

政大校長李蔡彥也分享三個大學生應出國交換的理由，他表示，透過交換計畫學生可認識和尊重多元文化與價值觀；也期望政大學生可藉由出國交換將求職市場擴及全球，也成為全球所需的人才；再者，學生於異國生活體驗在地文化時，也能培養冒險犯難得性格和創業家精神。

李蔡彥談到，樂見今年海外交換生人數能恢復往年盛況，也鼓勵學生藉此認識更多海外交換國家和學校；國合長湯京平也鼓勵學生，多利用學校補助資源並藉海外留學展收集更多資訊，甚至可以考慮以往較為冷門的國家，勇敢體驗不同的文化。

參加活動學生來自各科系，廣電三學生黃姿穎與中文三學生陳文綺皆表示有出國交換的打算。黃姿穎表示，考慮交換的學校時會優先考慮該校是否能和自己的專業科目相呼應，此外，地方的生活型態與語言也是一大考量因素。陳文綺則表示，由於德國與政大有密切的交換計畫，且交換費用低於其他歐美國家，因此會將德國列為優先考量。

此次海外留學展由政大國合處主辦，19日和20日也將在商院玉山廳舉辦主題講座，邀請國際交換生、大陸交換生及台聯大交換生到場進行經驗分享，並說明出國交換獎學金計畫。

後疫情時代學生對於海外交換的意願提升，目前最受政大學生歡迎的海外交換國家依序為日本、法國、德國與韓國。圖／政大提供
後疫情時代學生對於海外交換的意願提升，目前最受政大學生歡迎的海外交換國家依序為日本、法國、德國與韓國。圖／政大提供

政大 德國

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