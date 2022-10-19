穀保家商勇奪U-18亞軍 侯友宜頒贈108萬獎金

新北市長侯友宜於今日市政會議中，接見穀保家商與鶯歌工商青棒隊組成的U-18中華青棒代表隊，對於此次參加U-18世界盃棒球賽奪得亞軍，對他們的表現給予高度讚賞，尤其是在冠亞軍戰中，全隊展現出堅持到底不放棄的意志，令人十分感動，特別頒發108萬獎金，期勉全隊再接再厲，在明年為台灣搶下冠軍。

市長侯友宜表示，中華隊連2屆與美國隊在冠軍賽對決，上屆是以2比1奪冠，終結美國5連霸美夢，這次對上美國，一開始打出好彩頭，但沒能拉開距離，加上比賽後半段被美國隊打者敲出3分全壘打，無緣衛冕。

侯友宜說，不過中華隊投打好表現有目共睹，亞軍猶榮，尤其是中華小將外野手穀保家商邱鑫在本屆U18比賽中，以優異守備和高打擊率，拿下賽事明星球員外野手獎，值得嘉許。侯市長同時也勉勵每位球員採取自己獨有的配速步調，讓自己在未來每一個階段和關卡都能成功上壘，努力築夢。

教育局指出，連續2屆U-18世界盃棒球賽，皆由新北市奪下玉山盃冠軍組訓參賽，2019年在冠軍賽以2比1力克美國，拿下睽違9年的U-18世界冠軍，本屆更送給美國初、複賽唯一的一敗，可惜冠軍賽時，中華隊屢次留下得點圈殘壘，最終以1：5不敵美國，讓出冠軍寶座。

教育局說，不過他們還是要給奮戰不懈的小將們掌聲，讚揚他們的精彩好球極佳表現。頒獎典禮中主辦單位WBSC（國際棒壘球總會）也宣布，下屆2023年U-18世界盃棒球賽將在台灣舉辦，期待新北健兒再創佳績，成功奪冠。

穀保家商總教練周宗志說，子弟兵投打技術不輸任何國家選手，細節到位，抗壓性強韌。從初期集訓時，教練團評估投打可能有落差，到一路打到冠軍戰，所展現的團結向心力和旺盛求勝心令人激賞。

周宗志指出，而獲總教練高度評價，目前高二的明日之星球員鶯歌工商林鉑濬也說，把握每次的上場，全力以赴，相信自己一定可以的，很感謝隊友團隊合作和教練們指導與肯定，能為國家爭光覺得很驕傲。