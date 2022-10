趣味英文／先別說go Dutch了 你聽過double Dutch嗎？

小編最近看影集的時候,聽到了from Missouri這個讓人一頭霧水的片語,查了一下才知道意思。今天小編就來帶大家整理一些由地名組成的片語,一起來看看吧!

from Missouri

Missouri(密蘇里州)是位於美國中西部的一個州,這個州又被稱作Show Me State。那這個片語就是從這個綽號衍生出來的,from Missouri 就是指某人疑神疑鬼、需要看到證據才會被說服,通常是美國人才會用,我們直接來看個例子吧。

I can't believe he can eat ten Big Macs in an hour. I’m from Missouri, so you’ve got to show me.(我不信他一小時可以吃十個大麥克。別唬爛,證據拿出來。)

Alison won’t believe anything you say. She’s from Missouri. You need to show her proof.(Alison不會相信你說的話。用講的沒用。你要證明給她看。)

double Dutch

大家可能有聽過go Dutch是「各自付錢」的意思,但先不說這個,你有聽過double Dutch嗎?這個用法源自17、18世紀時期英國和荷蘭的戰爭,當時雙方關係很差,double Dutch就是用來貶人,表示「完全聽不懂的話、鬼扯蛋」,來看個例子:

These IT terms sound like double Dutch to me.(這些科技術語我都聽不懂。)

Most dissertations are written in double Dutch. I can't understand a word.(很多論文的文字都很艱澀。我都看不懂。)

這個用法主要是英式用法,如果在美國,double Dutch則是花式跳繩的一種喔。

Russian roulette

這個片語很刺激喔!Russian roulette 是「俄羅斯輪盤」,這種遊戲的玩法是把一顆子彈放在左輪手槍裡面,然後旋轉彈巢,再指著自己的腦袋扣下板機,死亡機率非常高!那Russian roulette當作片語的意思就是「極高的風險」,來看個例子。

Buying drugs online is a game of Russian roulette.(在網路上買毒品的風險極高。)

Many NFT investors are playing Russian roulette with their money.(許多投資NFT的人賠錢的風險都很高。)

carry coals to Newcastle

這個片語是英式用法。Newcastle(新堡)是英國東北方的一個城市,這裡曾是英國的工業重鎮,盛產煤礦。那再來看這個片語carry coals to Newcastle,字面上是把煤炭帶到新堡,其實就指說當地已經盛產某物了,你還想賣給他們。

Exporting pineapples to Taiwan is like carrying coals to Newcastle.(進口鳳梨到台灣會賠錢吧。)

Publishing Taiwanese manga in Japan seems like carrying coals to Newcastle.(在日本出版台灣漫畫應該很難賣吧。)

仔細想想,中文裡面也有一些包含地名的諺語,像是去蘇州賣鴨蛋、牛牽到北京還是牛,不過好像沒有用到台灣地名的諺語?大家有想到的話也歡迎留言喔!

延伸閱讀

1. 【趣味英文】除了 hello,還有什麼打招呼的方式?

2. 【趣味英文】be in deep water 是什麼意思?

3. 【趣味英文】『guilt trip』、『guilty pleasure』是什麼意思?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】