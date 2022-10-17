國中國文／認識文言文中的特殊句型──倒裝句

相信各位同學在學習國語文的歷程中，一定有過以下經驗：每當翻開課本，發現接下來要學習的是古典詩詞或文言散文時，都會有種每個字我都認識，但是串在一起後，無論怎麼讀都有讀沒有懂的感覺。那是因為這些作品的寫作年代距今久遠，有些字詞及語句結構的用法已與現今不同，所以我們不易理解。

其實，若能掌握一些文言文中常出現的字詞解釋及特殊句型，想學好文言文絕對非夢事，尤其在國中學習階段，經常出現「徐噴以煙」（〈兒時記趣〉）、「菊之愛，陶後鮮有聞」（〈愛蓮說〉）這類倒裝句，乍看之下，總讓人覺得無從理解起，但若懂得將其「還原」，你會發現原來你所認為的「天書」，其實內容都很容易破解。

接下來，就讓我們跟著許由老師來認識文言文中常出現的句型──倒裝句吧！