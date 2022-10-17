好讀周報／古書也要看醫生 台灣圖書醫院還原、修復殘籍

文／記者郭錦萍

堅固的房子住久了，難免需要找師傅做大小整修，相比脆弱的古書籍，想來更需要專業人士的維修。在台灣有能力維修古書的單位不多，其中之一是設於國立台灣圖書館的「台灣圖書醫院」。

國立台灣圖書館的前身是創立於1915年的台灣總督府圖書館，在之後的100多年間，圖書館歷經政權、行政隸屬改變，也搬了家，館中眾多從日治時代就入館的書籍、檔案、資料等，不少成了泡過水、蟲蛀、酸化等各式挑戰的百歲古物，這些遭遇讓古書變得殘破、易碎，於是館內開始有專人負責圖書修補。

●酸化和蟲害 兩大殺手

國台圖參考特藏組組員徐美文指出，他們最常看到的問題是酸化紙質和蟲害。前者是因近代造紙使用的材料生產的「酸性紙張」會隨時間逐漸酸化、變黃、碎劣，難以長久保存，後者多是保存環境不理想造成，所幸這兩種狀況有大量除酸系統和冷凍除蟲設備幫忙改善。

●要復原古書 諸多工序

但機器能幫的忙只是防止「病情」再惡化，要讓古書「復原」，還有諸多工序。先說紙質，徐美文表示，首要是找到接近原書的材質，有些比蟬翼還薄，則是為強化書頁，而且貼上後原本的字、圖仍清晰可見， 所以館內常用的就有典具帖、楮皮紙、雁皮紙、竹紙、磁青紙、麻紙、鳯髓宣、道符紙（福隆棉紙）等。

國內有能力整修舊典古藉的單位有好幾個，且多因藏品性質各有所長，例如國立故宮博物院最擅長的就是古書畫，國家發展委員會檔案管理局的專長當然是修復各式檔案， 中研院也有部分維修能力，國台圖圖書醫院自然也是以本身的館藏書籍主要診療對象。

因應古籍的材質各異，圖書醫院備有數十種紙張，有的比蟬翼更薄。記者郭錦萍／攝影

●修書之前 要搞清來歷

徐美文指出，雖說圖書醫院原本的工作設定是以自家書籍為目標，但也因修書專長，偶爾還是會有外來的「病患」求診。例如她手上就有一本正在搶救的古蘭經，要搞清楚這本書的來龍去脈，還真要有點柯南的本事。

乍看之下，這本書的外觀，可看到被燒過、燻黑的痕跡，封面皮頁有個大且深的洞，書頁部分可能泡過水變得皺皺的。徐美文解釋，國位某位宗教上師對回教經典很有研究興趣，一位台商知道此事後，因緣際會在伊拉克買下這本從戰火搶救下來經書，再輾轉送到台灣。

「你猜封面那個大洞是做什麼用的？」看我們毫無頭緒，徐美文解答：「那原本是鑲了寶石的。」「哇，那寶石豈不比乒乓球還大！」我們不禁驚呼。她表示，這本古蘭經約有500多年歷史，當時只有權貴才識字，書籍更是珍貴，再鑲上寶石，就知道原本的本人重視程度；從書內類似批註的符號，也可看出這本書曾被經常閱讀，「一本書能說的故事，遠遠不只它原本的內容」。