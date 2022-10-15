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樂迷別錯過 台中爵士音樂節今晚市民廣場登場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「2022台中爵士音樂節」今晚7點將重返市民廣場盛大登場，開幕音樂會由在台一流國際樂手組成的「踢霹歐爵士大樂團」演出。圖／台中市政府提供
「2022台中爵士音樂節」今晚7點將重返市民廣場盛大登場，開幕音樂會由在台一流國際樂手組成的「踢霹歐爵士大樂團」演出。圖／台中市政府提供

「2022台中爵士音樂節」今晚7點將重返市民廣場盛大登場，開幕音樂會由「台北爵士大樂隊」結合全能音樂創作人林依霖，以及在台一流國際樂手組成的「踢霹歐爵士大樂團」，加上實力派男歌手聶雲，一連帶來2場經典且華麗的大樂團節目，大批樂迷將湧入現場，共同聆聽爵士音樂魅力。

文化局表示，今年爵士音樂節以「Jazz unlimited 就是不設限」為主題，表達爵士不設限的精神，邀請國內多位頂尖樂手，包括台灣鼓王黃瑞豐、金曲獎得主薩克斯風手謝明諺、低音提琴演奏家徐崇育、經典歌壇男神趙傳、跨界原民女聲žž瑋琪，以及美國Bobby West’s Pianology、Michael Wang Sextet、日本謝明諺　& Suga Dairo “a new little one”、德國Julian Moreen Nonet、阿根廷Musa明馬丁Quintet、比利時Vestige及澳洲Knot ft.梁恩傑等國際爵士樂團。

文化局說，共20組表演團隊，從10月15至23日帶來精彩演出；市民廣場周邊也有街頭藝人表演區，帶來多元的藝文展演。

文化局指出，今年爵士音樂節配合防疫，現場不設攤位，但仍招募串聯全市75家不同類型的友好店家，包含餐廳、餐酒館、咖啡廳、飲料店共39間；民宿、旅館共15間；寓教於樂的店家共12間；伴手禮店、商場共9間。

活動期間，民眾只要加入台中爵士音樂節官方Line好友，就能享受專屬優惠，爵士音樂節適逢台中購物節暖身活動期間，在台中消費還能同步累積台中購物節抽獎資格，天天抽現金2千元、周周抽70吋4K電視，壓軸再抽百萬油電車。

文化局說，今年爵士音樂節活動今日起至10月21日，每晚7時至9時30分，及10月22、23日晚間5時30分至9時30分。

文化局 樂團 台中市

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