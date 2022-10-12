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英語解憂室／habit 表示習慣，那hobby又是什麼呢？
「老師，我知道習慣叫 habit ，但是要怎麼造句呢？」
我們常常說的點、線、面，它們除了在數學課程的計算之外，也可以拿來套用在英語學習上，單字是「點」的學習，接下來「線」就是句子，最後到整篇文章，就是我們「面」的運用了。學了單字之後，如果只會中翻英跟英翻中，這樣是不夠的！英語是一種語言，要能造句，能溝通跟表達，能活用在日常生活中。
今天力宇教育 Kreis 老師使用 habit 這個字來讓大家了解更多的用法，像是培養習慣、捨棄習慣、改變習慣...等。此外，habit跟hobby這兩個字有點像，又有點不一樣，該怎麼區分呢？ 讓我們跟著Kreis 老師一同學習吧！
在單字的學習上，除了背誦單字拼法跟中文意思之外，我們還需要搭配例句或片語一起學習，如此一來才能活用單字，也才能熟記。在Ai學霸英語常用單字2000課程中使用單字搭配例句來學習，更能深化學習，快加入我們的學習行列吧！
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
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