財經英文／商業巨擘、大亨、財閥英文怎麼說？

有在關注新聞的各位,一定很常看到新聞用「巨頭」、「巨亨」等字眼來形容各種企業總裁。那這些「巨巨」的英文到底要怎麼說呢?今天小編就整理給大家!

tycoon

這個字可不是 typhoon 唷!tycoon 是從日文的「大君」借來的,原本是日本江戶時代徵夷大將軍的稱號,那現在是指「事業有成的大亨、巨頭」的意思。常見的搭配詞像是:

a business / property / media tycoon

商業 / 房地產 / 媒體大亨

來看幾個例句:

The Macau casino tycoon was arrested for money laundering.(那名澳門賭場巨頭因為洗錢被逮捕。)

Taiwanese business tycoon Terry Gou has been on the Forbes List for years.(多年來,台灣商業巨擘郭台銘一直都在富士比排行榜上。)

那有在玩遊戲的人,一定也知道模擬經營有一類的遊戲就叫做「大亨遊戲(Tycoon Games)」,玩家要想辦法經營企業,賺進大把鈔票。

magnate

這個字也是「巨頭、巨擘」的意思,基本上跟 tycoon 是一樣的唷!

While the insurance magnate was shot and killed this morning, the identity of the suspect has yet to be confirmed.(該名保險大亨今早被射殺,而嫌犯的身分至今尚未確認。)

The clip of the business magnate Elon Musk dancing on stage went viral on the Internet.(商業大亨伊隆.馬斯克在舞台上跳舞的影片片段在網路上瘋傳。)

Andrew Carnegie is a steel magnate and famous philanthropist in the late 19th century. (安德魯.卡內基是 19 世紀末期的鋼鐵大王和著名的慈善家。)

mogul

這個字一樣是「大人物、巨頭、巨亨」的意思,那常常用來指電視電影、傳媒界的大人物,因此常見的搭配字像是:

a movie / media mogul

電影/傳媒巨頭

來看些例句吧:

Perhaps we will have metaverse moguls in the future.(或許未來會有元宇宙巨亨也說不定。)

The Hollywood mogul Harvey Weinstein was accused of sexually assaulting dozens of actresses.(好萊塢大亨哈維.溫斯坦被指控性侵無數的女演員。)

giant

這個字大家肯定不陌生了。giant 除了大家所熟悉的「巨人」之外,也有「成功的巨頭、大公司」的涵義,可以用來描述企業家或企業組織。例如:

PXMart and Carrefour are the two retail giants in Taiwan.(全聯和家樂福是台灣零售業的兩大巨頭。)

Many industry giants remain skeptical about the NFT market.(很多企業大亨還是對 NFT 市場保持觀望態度。)

baron

Baron 在貴族制度當中,是「男爵」的意思,那在商業中,一樣是指「巨頭、大亨」的意思喔!比方說像 press baron(媒體大亨)、oil baron(石油大亨)。比較特別的是,我們還會用 drug baron 來指販毒集團中的「毒梟、毒王」。

The press baron would cover up the news at all costs.(這名媒體大老會不計一切代價掩蓋那則消息。)

Giancarlo Esposito is famous for his role as a drug baron, Gus Fring, in Breaking Bad.(詹卡洛.埃斯波西托因飾演《絕命毒師》中的毒梟角色葛斯福林而聞名。)

chaebol

Chaebol 這個字則是專門用來指韓國的「財閥」,是從韓文的「재벌」所借過來的字。所謂的財閥,就是指韓國的大型綜合企業,例如三星、LG 等。

所以媒體在報導韓國企業時,很常就會用到這個字,比方說 BBC 的這一篇報導:

再來看幾個例句:

Samsung is one of the largest chaebols in South Korea.(三星是韓國數一數二的財閥。)

The movie Crash Landing on You talks about a chaebol heiress’ love story with a North Korean army captain.(電影《愛的迫降》講述一個韓國財閥繼承人和北韓軍官的愛情故事。)

