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我與素養的距離╱國境開放衝一波─舊金山在地漫遊【酒莊篇】

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練，而這一陣子大家最關心的議題非國境開放莫屬。

10月13日起邊境防疫實施0+7，在這之前已不少人開始搶機票、訂住宿，想要趕在第一波出國玩耍去。力宇教育特別邀請旅遊作家克里斯‧李跟大家分享他最愛的城市之一─舊金山，從灣區的酒莊開始介紹，讓大家了解舊金山的魅力所在！

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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力宇教育 108課綱 學霸 素養 升學

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