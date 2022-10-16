寫作教室／知性題寫作「觀點、事例、同理」 這3字是關鍵

知性題的寫作，不外乎希望同學從題幹提供的現象與爭議中，分析背後的成因、形成的機制、現象的影響舉出相應的例子來證成自我的主張，以及說明對於該現象與問題的改進對策等。但在教學現場上，常常會發現同學的論述多有疏漏，以107年度全國模擬考試題〈動物園的設立與廢除〉為例。

文章提供了兩種觀點所引發的爭議：為什麼動物園「應該」繼續設立？為什麼動物園「應該」廢除？兩個「應該」的背後，隱藏著眾多的考量。其實，任何說理文章都離不開「為什麼？」──究竟是出於何種原因，才會讓他們這樣想呢？──這才是文章最關鍵的部分。只要能抓住問題核心去發揮，善用題目所提供之材料書寫，提出主張、原因、論據、對策，如此的答題內容，想必不致太過偏離主要脈絡。

但在教學現場，常常會看到兩種狀況。第一種，同學雖在文章中寫出了自己的內心想法，但並未針對想法進行拆解、詮釋，甚至舉出例子來佐證，這會使得文章讀來空泛，立論如無根浮萍。第二種舉出自身前後參訪動物園的經驗來引題，雖然是頗有說服力的切入點，但同學時常寫成〈一次前往動物園的經驗〉，反而嚴重離題。要知道，舉例的目的在於支持我們提出的主張與立場，使之更具有說服力，因此在事例的部分，只需要挑重點書寫即可，

說理型的文章，最直接的寫法即在開頭表明立場，藉由中間的資料佐證、分析自己何以會站在這個角度思考事情，並於末段重申立場。最後，要提醒同學的，是論說文的心法不論立場為何，都要能夠看見對方的優點，找到兩方共同關注的核心，而不是各說各話。〈動物園應否存廢〉：贊成動物園廢除，主張動物不應被剝奪自由；反對動物園廢除，擔心受豢養的動物在沒有足夠生存能力與適宜的棲息地等條件下，無法生存。兩方共同關注的核心都是動物權，在這般理解對方的動機之下提案或反駁，論理才會更加成熟。