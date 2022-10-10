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好讀周報／疫情致缺課率攀升 學生成績一落千丈

聯合報／ 好讀周報
疫情趨緩恢復實體課，教師關心學生的學習進度。（圖／美聯社）
疫情趨緩恢復實體課，教師關心學生的學習進度。（圖／美聯社）

文／陳韻涵

新聞故事：美國公立學校學生的缺課率在新冠肺炎疫情期間攀升，導致學生考試成績一落千丈。

約翰霍普金斯大學與非營利組織「Attendance Works」報告指出，疫情開始後的2020學年至2021學年，全美至少1010萬名學生長期缺課，比往年長期缺課的800萬人增加25%。

當學生因為無故缺課、請假或休學，導致缺課超過10%時，即視為長期缺課。長期缺課通常會對學生造成負面影響，例如閱讀能力落後同儕，考試成績表現不佳，就讀國中時可能被勒令休學，高中輟學的機率也提高。

研究人員根據少數州的初期調查數據推測，2021學年至2022學年的缺課可能比前一學年增加一倍，這是「令人震驚」成長，顯然也是部分學生考試成績退步的原因。

康乃狄克州、俄亥俄州、維吉尼亞州及加州已公布2021學年至2022學年的缺課率數據，結果是預測數值的兩倍。研究人員表示，尚未得知其他州的數據，但多州學校通報類似的高峰情況。

長期缺課率飆升，反映「美國國家教育進展評測」（NAEP）成績明顯下降的結果。NAEP又稱為「國家成績單」，該評測以9歲學生為研究對象，其中大多數人為4年級生，2021年的成績單上月1日公布，發現數學成績比2020年下降7分，這是該評測有史以來首度出現成績倒退的情況，閱讀成績則比2020年少5分，為30年以來最大的跌幅。

教師雪麗爾‧霍恩的班上有12名學生，3人長期缺課。她說：「當學生錯過一個學習機會，而下一個學習目標又建立在前一個學習成果之上時，學生的學習進度就會落後，甚至持續跟不上進度。」

許多在NAEP成績表現不佳的學生表示，線上教學或線上／實體課程交錯進行的教學期間，他們並非總有電腦可用，或是環境太吵雜影響學習成效。「Attendance Works」盼這份報告可促使學校關切缺課率問題，並主動關懷每月缺課兩天以上的學生。

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