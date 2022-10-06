國中國文／語文一點通 生活中常見的外來語

乍聽「外來語」，感覺有點距離，但仔細觀察我們生活周遭，就會發現外來語其實是無所不在的哦！

「平時我們會去早餐店買三明治、咖啡，到小吃店外帶便當、甜不辣，假日時與朋友去速食店點個漢堡、可樂。」上述文句中的各種飲食：三明治（sandwich）、便當（べんとう）、甜不辣（天ぷら）、漢堡（hamburger）和可樂（cola）、咖啡（coffee）、就都是外來語。

所謂「外來語」是指由別種語言中吸收過來的詞語，也就是從外國語借來的辭彙，大多由英文、日語而來。有的是音譯，有的是意譯，有的是半音半意，有的是音譯兼意譯，還有一種是音譯外加表義文字。

民以食為天，除了以上所提及的食物，還有哪些其他的外來語呢？讓我們跟著許由老師一起學習吧！