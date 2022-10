流行英文／「認真工作」out！？來認識四個職場潮流字彙

在後疫情時代,有些像是特斯拉的守舊派,堅持要員工進公司,回歸疫情前的工作模式;那也有許多公司開始擁抱彈性工時和混合工作模式。小編今天就整理了一些有關職場的熱門新字,大家可以思考一下如何用新態度在職場中生(打)存(混)下去。

work smarter, not harder

努力工作(X)聰明工作(O)

定義:在最短的時間內有最高的產值,進而達成縮短工時的目的。

You need to work smarter, not harder, or you will exhaust yourself.(比起努力工作,你必須放聰明一點,才不會把自己累死。)

wing it

即興發揮

定義:做事不經準備,端看臨場應變。

Feeling unappreciated at work, I decided to wing it this time.(我工作做再多也沒人感謝,所以我這次決定要臨場發揮。)

quiet quitting

無聲辭職

定義:只做最低限度的工作。

He has been practicing quiet quitting for a while now.(他已經實行無聲辭職好一陣子了。)

The Great Resignation

大辭職浪潮

定義:指從 2021 年疫情爆發一陣子後到現在的辭職潮。

His micromanagement is making employees join the Great Resignation.(他的緊迫盯人使員工紛紛順勢辭職。)

今天的這四個字都學會了嗎?記得常回希平方,不僅讓你充實英文,也讓你掌握潮流脈動!

