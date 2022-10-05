流行英文／「認真工作」out！？來認識四個職場潮流字彙

在後疫情時代，有些像是特斯拉的守舊派，堅持要員工進公司，回歸疫情前的工作模式；那也有許多公司開始擁抱彈性工時和混合工作模式。小編今天就整理了一些有關職場的熱門新字，大家可以思考一下如何用新態度在職場中生（打）存（混）下去。

work smarter, not harder

努力工作（X）聰明工作（O）

定義：在最短的時間內有最高的產值，進而達成縮短工時的目的。

You need to work smarter, not harder, or you will exhaust yourself.（比起努力工作，你必須放聰明一點，才不會把自己累死。）

wing it

即興發揮

定義：做事不經準備，端看臨場應變。

Feeling unappreciated at work, I decided to wing it this time.（我工作做再多也沒人感謝，所以我這次決定要臨場發揮。）

quiet quitting

無聲辭職

定義：只做最低限度的工作。

He has been practicing quiet quitting for a while now.（他已經實行無聲辭職好一陣子了。）

The Great Resignation

大辭職浪潮

定義：指從 2021 年疫情爆發一陣子後到現在的辭職潮。

His micromanagement is making employees join the Great Resignation.（他的緊迫盯人使員工紛紛順勢辭職。）

今天的這四個字都學會了嗎？記得常回希平方，不僅讓你充實英文，也讓你掌握潮流脈動！

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