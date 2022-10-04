從《非常律師禹英禑》看閱讀──親情和解、美好童年 用同理包容之心掀起溫柔革命

從戲劇到閱讀──

《非常律師禹英禑》是近期看過最受觸動的一齣夯戲。女主是禹英禑不只害羞內向、不善人際、缺乏社交力，患有俗稱的自閉症。這位菜鳥律師宛如誤入叢林的小白兔，在大型律師事務所生活的她，透過守護對法律的愛，憑藉善意與真誠，把自己活成一道奮力進取的光，同時，成功打破大家的成見，最後走入人群與之溝通互動的故事。

「我說話可能會有點結巴，動作也不流暢，但我深愛法律和尊重被告的心，與其他律師無異。」這句話不只擊中我的心扉，也讓我想起自己的工作歷程。初始，做起每件事都是極為陌生且忐忑的，戰戰兢兢、如履薄冰，在時間與經驗的淬鍊，一顆為了學生而挑戰的初心，讓自己不斷學習、蹲低身子，傾聽學生在你耳邊表達的觀點，即便意見相左、即使立場不同，你都願意換位思考，站在他們的立場，同理他們的困難，學會運用自己的專業，讓孩子看重自己，尊重他人，建立共存共生的溝通共識，邁向正向進步的學習環境。

一部溫馨、帶著多元觀點的議題戲劇（作品），讓閱聽人能在緊湊又生動的劇情引導下，建立同理包容之心，藉由每集主題設定，從人權、環境、性別等面向，消除內在歧視，許多金句對白如活水般悠悠淌流心田，讓你被人情之愛潤澤，從思考的迷霧中出走，窺見孤單之外，更廣袤的善意世界。

尋找嶄新題材容易，但要把創作意識融入引起共鳴，並非易事，甚至引起觀者關注少數人的權利與聲音。《我是遺物整理師》、《非常律師禹英禑》編劇之所以能觸動觀者的心弦，是他們那雙悲憫的眼睛和憨人的精神。為少數人發聲，讓孤單者找到在世界的位置，每不創作像是搭一座溝通的橋梁，讓生命相互連結，甚至找到安身立命的人生價值──「你是想當一個只想勝訴的萬能律師，還是讓真相大白的優秀律師？」當我們被勝利、想贏的人生價值蒙蔽雙眼時，我們需要和禹英禑一樣，將信貼在牆上提醒自己：下次，不要再一心只想著贏。

翻開傳奇人物的史冊，他們的生命軌跡都有一位先知，讓他們能仰光前行。只要把目光脈脈含情，依循其腳步，就能不窒不顛，以愛傳遞信念，志業薪火相傳。慢慢醞釀，寫一個大家都會感動進而願意行動的故事，應是每個創作的人一生都會驕傲的事。教學、做人、生活何嘗不是？你的步履默默，緩緩；你的行徑安安，靜靜。這是累積能量的修煉，才有機會像走在前面不偏不倚的「師父」背影⋯⋯避開喧嘩嘈雜的市聲，沈默地做好自己的工作，起心動念才不會失焦。真誠地埋下的夢想種子，即便有人反對我們，仍是我們堅定前進的動力──「我的名字叫禹英禑，正著唸、倒著唸都一樣，黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑。」當女主唸出這一段自我介紹，時，她就得承受成長的每種注視，不管是善意或是敵意，它都可以是最強韌的生命養分。

「兒童解放軍總司令」方屁噗這一集，更是讓我感慨萬千，不只是韓國家長，大部分的家長還是期待孩子們能贏在學習起跑點上，德智體群美都能樣樣專精，學習本來就是充滿好奇與探索的，但是過分強調知識填鴨的環境，反而讓他們無法體驗學習的奧義。學習從遊戲中而來，遊戲也激發學習的欲望，因此方屁噗說出：「小孩子的玩樂不能等，等他們上大學、等他們開始工作後、等他們結婚後，那都太遲了；打碑石、捉迷藏、騎馬背、跳皮筋，這些以後再玩，就來不及了⋯⋯」因此，方屁噗明知會因此犯罪入獄，也希望讓孩子找回童年的真實快樂與學習用於生活的重要，這讓我想起幾米在《我不是完美小孩》說：「世界愈悲傷，我要愈快樂。當人心愈險惡，我要愈善良。」寧願被誤解也要帶孩子野一片草原，綻放屬於童稚的笑靨。童年時期的孩子需要的是感受世界真善美的能力，從中了解自己，學習傾聽的能力，聽著自然的跫音、人我互動的聲音，那才會是我們想像的美好童年。

每個孩子最早學習與愛的來源就是父母。因此，英禑和父親的相依相偎，和母親之間，從親情失去到和解，最令人動容的一幕是──當同母異父的弟弟來找英禑時，她決定為了弟弟和母親太守美好好「談話」。她勇敢地對母親說：「對我而言，你不是個好媽媽，但請你至少，成為崔尚賢心目中的好媽媽。」放下執著，好好向孩子道歉，讓彼此找到重新擁抱對方的機會。親人之間，也需要好好練習，誠懇地說出自己的感受，內心才會真正自由而富足、自信而快樂。

劇中幾處讓我熱淚盈眶的劇情，也學習到與人溝通要盡量具體簡潔，建立理性穩定的互動基石，站在對方立場「換位思考」，你會變成一處溫暖的依靠。在無聲的旅程中，誰不是在進行一場堅定又溫柔的人生革命？我們活著都在找一個存在的理由與生命的解釋！承受磨難的同時，也把不幸當作珍貴的禮物，勉勵自己能願當個播種的人，而不是個收割的人。一如劇末的這段台詞：「我就像那隻一角鯨，在陌生的海洋裡，跟我不熟悉的白鯨一起生活，因為大家都跟我不一樣，所以我很難適應，也有很多鯨魚討厭我。可是沒關係，因為這是我的人生，雖然奇特又古怪，但同時也很有價值又美好。」我們可能都被許多人討厭著，卻也被許多人喜歡著。面對討厭和喜歡的情緒，我們都要學習感激。討厭讓我們彎腰學習，知道困蹇與不足；喜歡讓我珍惜當下，領受恩澤而懂回饋。

同時，也別畏懼度過黑暗時的煎熬，只有更靜然無懼地度過，每次費力地走上坡，就是為了要眺望美麗的人生風景。因為，邂逅晴朗無雲是行旅的幸運，遇見雨後彩虹亦是生命的美麗。

依稀望見歲月那道燦爛的希望之光，灑在我們有點苦也有點甜的歲月之田，閃爍著熠熠光彩！